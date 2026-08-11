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कैंसर होने पर प्यार को कुर्बान करना चाहती थी हिना खान, रॉकी जायसवाल से बोली- किसी और से कर लो शादी

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में बताया है कि वह कैंसर की बीमारी से टूट गई थी. उस दौरान उन्होंने रॉकी को बोला कि वह किसी दूसरी महिला से शादी कर ले.

Written ByShilpa
Published: Aug 11, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:26 PM IST
कैंसर होने पर प्यार को कुर्बान करना चाहती थी हिना खान, रॉकी जायसवाल से बोली- किसी और से कर लो शादी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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