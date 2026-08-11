कैंसर होने पर प्यार को कुर्बान करना चाहती थी हिना खान, रॉकी जायसवाल से बोली- किसी और से कर लो शादी

हिना खान की लाइफ का सबसे मुश्किल समय कैंसर का रहा है. कैंसर से लड़ाई के बारे में बात करते हुए हिना खान ने कहा- हमने जो भी मुश्किल हालात देखें, हमारा रिश्ता बना रहा. बहुत सारे उतार-चढ़ाव और मुश्किल समय आया, ऐसा नहीं था कि हमने लड़ाई ना की हो, हम रियल लाइफ में काफी मुश्किल समय से गुजर रहे थे. खासकर हेल्थ को लेकर, मेरी और उनकी मां को लेकर, एक समय आया था जब मैंने उनसे बोला आप किसी और से शादी कर लो. मैंने बोला कि अब चीजें वैसी नहीं है जैसे पहले थी. मैंने प्यार की कोई परीक्षा नहीं ली थी. अगर रॉकी मेरी बात मान लेते तो भी मैं उनके लिए खुश होती. मैं उससे प्यार ही इतना करती हूं कि उसकी खुशी मेरे साथ रहने से ज्यादा जरूरी है.