कैंसर होने पर प्यार को कुर्बान करना चाहती थी हिना खान, रॉकी जायसवाल से बोली- किसी और से कर लो शादी

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस हिना खान की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. करियर और लव लाइफ अच्छी चल रही थी. तभी उन्हें पता चलता है कि वह कैंसर का शिकार हैं. उनकी लाइफ में तूफान आ गया. हिना खान लंबे समय से रॉकी जायसवाल को डेट कर रही थी. वहीं कैंसर के इलाज के दौरान हिना खान और रॉकी ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. कुछ लोग उनकी शादी की खबर से काफी खुश थे वहीं कुछ लोगों ने उनकी शादी को पब्लिसिटी स्टंट बताया.
हिना खान और रॉकी की मुलाकात ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर हुई थी. 13 से 14 साल तक डेटिंग करने के बाद कपल ने शादी की है. शादी को पब्लिसिटी स्टंट बातने पर हिना खान ने अपने पॉडकास्ट में POV बताया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं. सच्चाई हम जानते हैं.
हिना खान की लाइफ का सबसे मुश्किल समय कैंसर का रहा है. कैंसर से लड़ाई के बारे में बात करते हुए हिना खान ने कहा- हमने जो भी मुश्किल हालात देखें, हमारा रिश्ता बना रहा. बहुत सारे उतार-चढ़ाव और मुश्किल समय आया, ऐसा नहीं था कि हमने लड़ाई ना की हो, हम रियल लाइफ में काफी मुश्किल समय से गुजर रहे थे. खासकर हेल्थ को लेकर, मेरी और उनकी मां को लेकर, एक समय आया था जब मैंने उनसे बोला आप किसी और से शादी कर लो. मैंने बोला कि अब चीजें वैसी नहीं है जैसे पहले थी. मैंने प्यार की कोई परीक्षा नहीं ली थी. अगर रॉकी मेरी बात मान लेते तो भी मैं उनके लिए खुश होती. मैं उससे प्यार ही इतना करती हूं कि उसकी खुशी मेरे साथ रहने से ज्यादा जरूरी है.
हिना खान ने आगे बताया- रॉकी ने हर मुश्किल में मेरे साथ रहने का फैसला किया. वह समय काफी मुश्किल था. हमने कई मुश्किल फैसले लिए. जो लोग मेरे साथ उस समय थे उन्हें पता है कि मैं केवल रॉकी की वजह से ये सब कर पाई. रॉकी ने लाइफ को आसान बना दिया. पिछले साल 2025 हिना और रॉकी ने शादी की थी. कपल ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में बेहद सिंपल तरीके से शादी की थी.