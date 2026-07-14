/हिना खान का शिल्पा शिंदे पर ‘तीखा वार’, नए व्लॉग में खोली पोल; हैरसमेंट के झूठे आरोपों पर खूब सुनाई खरी-खोटी

आजकल टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने पार्टनर रॉकी जयसवाल, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के साथ मिलकर नए व्लॉग्स बना रही हैं. इन व्लॉग्स में ये चारों मिलकर टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों के बारे में खुलकर बातें और गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अपने बिल्कुल नए वीडियो में इन चारों ने गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते और उनके तलाक की खबरों पर काफी लंबी बातचीत की. इस दौरान चारों ने उनकी पर्सनल लाइफ पर कई तीखे कमेंट्स भी किए.
इसी वीडियो के दौरान हिना खान और उनके पार्टनर रॉकी जयसवाल ने मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे को भी अपने निशाने पर ले लिया. आपको बता दें कि हिना खान और शिल्पा शिंदे दोनों ही ‘बिग बॉस’ शो में एक-दूसरे के आमने-सामने थीं. उस वक्त शिल्पा शिंदे ने हिना खान को हराकर शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी. इस रियलिटी शो के खत्म होने के बाद से ही इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच का पुराना झगड़ा और मनमुटाव पूरी दुनिया के सामने आ गया था और आज भी जारी है.
दरअसल, कुछ समय पहले शिल्पा शिंदे ने हिना खान के कैंसर के इलाज को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया था. उन्होंने हिना खान पर तंज कसते हुए कहा था कि हिना अपनी इस सीरियस बीमारी का इस्तेमाल सिर्फ पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी के लिए कर रही हैं. शिल्पा ने हिना के इलाज की स्पीड पर भी सवाल उठाए थे. अब हिना खान और उनके पार्टनर रॉकी जयसवाल ने व्लॉग के जरिए शिल्पा शिंदे की इस पुरानी बात का करारा जवाब दिया है और अपनी नाराजगी जाहिर की.
इसके साथ ही व्लॉग में इन चारों टीवी स्टार्स ने शिल्पा शिंदे की ओर से लगाए गए सेक्शुअल हैरसमेंट के पुराने आरोपों पर भी तीखी बहस की. शिल्पा शिंदे ने पहले ‘भाभी जी घर पर हैं’ शो के प्रोड्यूसर पर हैरसमेंट के आरोप लगाए थे, जिसे बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में झूठा बताया था. इस बात पर हिना खान कहती हैं कि शिल्पा ने ‘बिग बॉस’ में रहते हुए कभी भी इस बात को नहीं माना था. वे अच्छे से जानती थीं कि अगर ये सच सामने आ जाता, तो वो शो कभी नहीं जीत पातीं.
हिना खान ने आगे बात करते हुए कहा कि अगर उस वक्त उस बेकसूर इंसान ने इन गलत आरोपों की वजह से आत्महत्या कर ली होती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हिना का मानना है कि सेक्शुअल हैरसमेंट जैसी गंभीर चीज कोई मजाक या झूठा आरोप लगाने का जरिया नहीं है. ऐसी हरकतों की वजह से अब समाज में असली पीड़ितों की सच्ची बातों पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा. हर किसी को यही लगेगा कि सामने वाला इंसान पब्लिसिटी पाने के लिए झूठ बोल रहा है.
अपनी बात को खत्म करते हुए हिना खान ने मेकर्स के रवैये पर भी बहुत हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना बड़ा विवाद होने के बाद भी शो के मेकर्स ने शिल्पा शिंदे को दोबारा अपने साथ काम करने का मौका कैसे दे दिया. हिना खान के मुताबिक, ऐसे गंभीर मामलों को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इस व्लॉग के सामने आने के बाद से टीवी इंडस्ट्री में एक बार फिर हिना खान और शिल्पा शिंदे का पुराना विवाद पूरी तरह गरमा गया है.