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हिना खान का शिल्पा शिंदे पर ‘तीखा वार’, नए व्लॉग में खोली पोल; हैरसमेंट के झूठे आरोपों पर खूब सुनाई खरी-खोटी

Hina Khan Slams Shilpa Shinde: हिना खान ने अपने नए व्लॉग में शिल्पा शिंदे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने शिल्पा के पुराने विवादों और मीटू के आरोपों पर खुलकर बात की है. अगर आप भी टीवी इंडस्ट्री के इस नए और तीखे विवाद की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस खबर को जरूर पढ़ें.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 14, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:23 PM IST
हिना खान का शिल्पा शिंदे पर ‘तीखा वार’, नए व्लॉग में खोली पोल; हैरसमेंट के झूठे आरोपों पर खूब सुनाई खरी-खोटी
Image Credit: Hina Khan Slams Shilpa ShindeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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