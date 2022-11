Hina Khan Photos: इस एक्ट्रेस ने समंदर किनारे एक शॉल्डर वाली ड्रेस पहन दिखाए जलवे हजार, फोटोज देख फैंस बोले- अरे बवाल...

Hina Khan Latest Photos Viral: टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) अपनी अदाकारी को लेकर जितनी पॉपुलर हैं उतनी ही वह अपने परफेक्ट टोन्ड फिगर को लेकर भी हैं. एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan Photos) अक्सर ही अपनी लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियोज को लेकर इंटरनेट पर छाई रहती हैं. इस बार भी उनकी नई तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है. हिना खान ने अपनी मालदीव छुट्टियों (Maldives Vacations) की थ्रोबैक फोटोज फैंस के लिए शेयर की हैं. हिना खान (Hina Khan Instagram) की ग्लैमरस तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं.

हिना खान की नई फोटोज

हिना खान (Hina Khan) नई फोटोज में स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह दिख रही हैं. हिना खान ने एक शॉल्डर वाली स्ट्राइप्ड ड्रेस बीच लुक के लिए कैरी की है. हिना खान का यह अंदाज इतना कातिलाना है कि फैंस सोशल मीडिया पर तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहे हैं. हिना खान (Hina Khan New Look) ने लुक पूरा करने क लिए बालों को खुला रखा है और बड़े-बड़े सनग्लासेज कैरी किए हैं. एक्ट्रेस ने लाइट वियर चेन से ज्वेलरी पूरी की है. इसके अलावा हिना (Hina Khan New Photos) ने सटल लुक मेकअप कैरी किया है.

हिना खान का वर्कफ्रंट

हिना खान (Hina Khan Tv Shows and Movies) स्टार प्लस के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में एक लंबे समय तक काम किया है. इस शो के अलावा हिना खान (Hind Khan Shows) ने 'कसौटी जिंदगी की', 'नागिन', 'फियर फेक्टर खतरों के खिलाड़ी' और बिग बॉस 11 की विनर रही हैं. हिना खान ने टीवी के अलावा कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है. हिना खान (Hina Khan Bigg Boss Winner) का इस अंदाज की तरह हर अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर