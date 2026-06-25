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‘शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, जान क्यों ली...?’ पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पर हिना खान का फूटा गुस्सा

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल की मौत मामले में नया मोड़ आने के बाद पूरी इंडस्ट्री हैरान है. अब इस पर मशहूर टीवी एक्ट्रेस हिना खान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है. उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको फैंस का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 25, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:38 AM IST
‘शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, जान क्यों ली...?’ पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पर हिना खान का फूटा गुस्सा
Image Credit: Ketan Agarwal Murder CaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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