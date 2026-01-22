Advertisement
trendingNow13082395
Hindi Newsटीवी‘मेरी जितनी संपत्ति है…’ YRKKH ने बनाया हिना खान को टीवी क्वीन, जिससे की तगड़ी कमाई, एकता कपूर के शोज भी नहीं दे पाए इतनी फीस!

‘मेरी जितनी संपत्ति है…’ YRKKH ने बनाया हिना खान को टीवी क्वीन, जिससे की तगड़ी कमाई, एकता कपूर के शोज भी नहीं दे पाए इतनी फीस!

Hina Khan: छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर अपनी दमदार पहचान बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी सबसे बड़ी कमाई टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से हुई. उन्होंने बताया कि 8 साल तक चले इस शो ने उनके करियर और फाइनेंशियल कंडीशन की मजबूत नींव रखी, जो आज भी उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

YRKKH ने बनाया हिना खान को टीवी क्वीन, जिससे की तगड़ी कमाई
YRKKH ने बनाया हिना खान को टीवी क्वीन, जिससे की तगड़ी कमाई

Hina Khan Revelation: टीवी की दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुकीं हिना खान ने हाल ही में खुलकर बताया कि उनके करियर और कमाई की असली नींव किस शो ने रखी. हिना ने कहा कि ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ सिर्फ उन्हें घर-घर में पहचान दिलाने वाला शो नहीं था, बल्कि उनकी सबसे बड़ी कमाई भी इसी से हुई. राजन शाही के इस लंबे चलने वाले शो से उन्होंने टीवी में डेब्यू किया था, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया.

हाल ही में एल्विश यादव के साथ बातचीत में हिना से इस बारे में पूछा गया कि राजन शाही और एकता कपूर में से किसके साथ काम करके उन्हें ज्यादा फायदा हुआ? हिना ने बिना झिझक साफ जवाब दिया कि पैसों के मामले में ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ सबसे ऊपर रहा. उन्होंने साफ कहा कि एकता कपूर के शोज जरूर खास थे, लेकिन समय के लिहाज से छोटे रहे. अपनी बात समझाते हुए हिना ने कहा, ‘‘नागिन’ मैंने कम समय के लिए किया था. एकता के साथ ‘कसौटी जिंदगी की’ में कोमोलिका का रोल 6-7 महीने किया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@realhinakhan)

Add Zee News as a Preferred Source

8 साल तक ‘ये रिश्ता’ शो में किया काम 

लेकिन अगर पैसों की बात करें तो जरूर ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’. उन्होंने बताया कि एक शो में लंबे समय तक टिके रहना फाइनेंशियली कितना फायदेमंद होता है, ये उन्हें ‘ये रिश्ता’ ने सिखाया. हिना ने आगे कहा, ‘मैंने ये शो पूरे 8 साल किया. मेरी जितनी भी संपत्ति है, उसका बड़ा हिस्सा इसी शो से आया है’. उन्होंने माना कि इसके बाद भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का योगदान सबसे ज्यादा रहा. फैंस आज भी उन्हें अक्षरा सिंघानिया के किरदार से जोड़कर देखते हैं. 

गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से चोरी-छिपे शादी कर चुके हैं आमिर खान? नए घर में साथ रहने की खबरों से मचा हंगामा, तो एक्टर बोले- ‘मैं सीरियस हूं...’

‘ये रिश्ता’ ने दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी

जो उनके करियर का सबसे यादगार रोल बन चुका है. हिना की इस ईमानदारी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई. लोगों ने कहा कि अक्सर स्टारडम की बात होती है, लेकिन टीवी पर लगातार काम करने से मिलने वाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कम बात होती है. हिना का बयान उन कलाकारों के लिए मिसाल बना, जो लंबे समय तक किसी शो से जुड़े रहकर मजबूत करियर बनाते हैं और धीरे-धीरे अपनी जिंदगी सुरक्षित करते हैं. अक्षरा से कोमोलिका तक हिना का सफर काफी दिलचस्प रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@realhinakhan)

ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ रहीं हिना खान 

‘ये रिश्ता’ छोड़ने के बाद हिना कखान ने रियलिटी शोज में भी खुद को साबित किया. ‘खतरों के खिलाड़ी’ और ‘बिग बॉस 11’ में उनकी मौजूदगी ने उन्हें और फेमस बनाया. इसके बाद एकता कपूर का शो ‘कसौटी जिंदगी की’ में कोमोलिका का नेगेटिव रोल, फिल्में, वेब सीरीज और हाल ही में पति रॉकी जायसवाल के साथ रियलिटी शो में नजर आना, उनके बदले हुए और मजबूत करियर की कहानी कहता है. बता दें, इस समय हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ रही हैं और मजबूती से आगे बढ़ रही हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Hina Khan

Trending news

सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान