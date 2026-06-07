/शादी की पहली सालगिरह ही भूल गए हिना खान-रॉकी जायसवाल, फिर यूं हुआ प्यार भरा सेलिब्रेशन; शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

Hina Khan-Rocky Jaiswal Wedding Anniversary Celebration: टीवी एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई, लेकिन मजेदार बात यह है कि कपल अपनी एनिवर्सरी की तारीख ही भूल गया था. हिना खान और उनके लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के रिश्ते को ऑफिशियल रूप से एक साल पूरा हो चुका है. सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने पिछले साल 4 जून 2025 को शादी की थी. अब साल 2026 में उनकी शादी की पहली सालगिरह थी, जिसे उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर बेहद शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया.
कपल की पहली एनिवर्सरी का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला पहलू यह रहा कि हिना और रॉकी दोनों ही अपनी पहली शादी की सालगिरह भूल गए थे. इस बात का खुलासा हिना खान ने खुद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया. हिना ने खुलकर बताया कि वे दोनों हर दिन को इतनी शिद्दत और प्यार से जीते हैं कि उनके लिए कैलेंडर की तारीखों की उतनी जरूरत नहीं है. इसी वजह से वे इस खास दिन को भूल गए.
एक्ट्रेस हिना खान ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'उनके परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों और सोशल मीडिया पर फैंस ने मैसेज भेजकर उन्हें याद दिलाया कि आज उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी है. अपनों से मिले इस सरप्राइज रिमाइंडर के बाद कपल ने इस खास दिन को खास तरीके से मनाने का फैसला किया.'
हिना खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में हिना खान और रॉकी बेहद रोमांटिक अंदाज में इन पलों को एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में खूबसूरत डेकोरेशन, केक और कपल की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. फैंस इन तस्वीरों पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं. रॉकी ने अपनी लेडी लव हिना के लिए एक प्यार भरा मैसेज लिखा, जिसे पढ़कर हिना काफी इमोशनल हो गईं.