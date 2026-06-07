Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /शादी की पहली सालगिरह ही भूल गए हिना खान-रॉकी जायसवाल, फिर यूं हुआ प्यार भरा सेलिब्रेशन; शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

शादी की पहली सालगिरह ही भूल गए हिना खान-रॉकी जायसवाल, फिर यूं हुआ प्यार भरा सेलिब्रेशन; शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

Hina Khan-Rocky Jaiswal Wedding Anniversary Celebration: टीवी एक्ट्रेस हिना खान और रॉकी जायसवाल की शादी को एक साल हो गया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कपल अपनी एनिवर्सरी की तारीख ही भूल गया था, जिसे बाद में फैंस और परिवार ने याद दिलाया?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 07, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:17 PM IST
शादी की पहली सालगिरह ही भूल गए हिना खान-रॉकी जायसवाल, फिर यूं हुआ प्यार भरा सेलिब्रेशन; शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शादी की पहली सालगिरह ही भूल गए हिना खान-रॉकी जायसवाल, फिर यूं किया सेलिब्रेट, PHOTO
Hina Khan1 min ago
2
chhattisgarh weather update9 min ago
3
Rishabh Pant13 min ago
4
Best Destination For Slow Travel19 min ago
5
dehradun news20 min ago