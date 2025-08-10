काम की तलाश में हिना खान, 'पति पत्नी और पंगा' शो में छलका हसीना का दर्द, बोलीं- कैंसर के बाद हिचकिचा रहे लोग, प्लीज कॉल करें
काम की तलाश में हिना खान, 'पति पत्नी और पंगा' शो में छलका हसीना का दर्द, बोलीं- कैंसर के बाद हिचकिचा रहे लोग, प्लीज कॉल करें

Hina Khan After Cancer: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से बाहर निकलने के बाद अब पहली बार उन्हें 'पति पत्नी और पंगा' शो में देखा जा रहा है. हाल ही में हिना खान ने बताया कि इंडस्ट्री में लोगों के मेरी बीमारी के बारे में पता चलने के बाद लोग मुझे कास्ट करने में हिचकिचा रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 10, 2025, 10:31 PM IST
Hina Khan After Cancer: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने मेहनत से एक काफी अच्छा नाम कमाया है और घर-घर अपनी खास पहचान बनाई है. कुछ वक्त पहले हिना खान ने अपने फैंस को बेहद दुखद खबर बताई थी कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हैं और उस बीमारी से वो जूझ रही हैं. फिलहाल एक्ट्रेस का इलाज चल रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जब से इंडस्ट्री के लोगों को उनकी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला है, तब से लोग उन्हें किसी प्रोजेक्ट में कास्ट करने से हिचकिचा रहे हैं. 

इस शो में हसीना आ रही नजर 
एक्ट्रेस ने कहा कि अभी वह अपने पति रॉकी जायसवाल के संग शो 'पति पत्नी और पंगा' में आ रही हैं. हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में हिना खान ने पीटीआई से बात करते हुए बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंडस्ट्री के लोगों को पता चलने के बाद 'पति पत्नी और पंगा' मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं काम करना चाहती हूं लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है. किसी ने भी मुझे पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लोग सही वजह से मेरे साथ काम करने से हिचकिचा रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हर चीज के लिए तैयार'
हिना खान ने आगे बताया कि इस बीमारी के बाद से उनका काम काफी पीछे छूट गया और इसके वजह से उन्हें कई मौके भी छोड़ने पड़े. लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यह सोच बदलनी होगी हो सकता है ये शो ऐसा करे, मैं उसे समझती हूं. अगर मैं उनकी जगह होती तो इस बारे में हजार बार सोचती. मैं ऑडिशन के लिए बिल्कुल तैयार हूं. बीते एक साल से किसी ने मुझे किसी वजह से नहीं बुलाया, लेकिन अब मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, प्लीज मुझे फोन करें. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'अब सब कुछ ठीक'
बता दें कि एक्ट्रेस हिना खान ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन कैंसर के बाद से हसीना चर्चा में तो रहीं, लेकिन स्क्रीन पर नजर नहीं आई. हाल ही में हसीना को 'पति पत्नी और पंगा' शो में देखा जा रहा है. इस शो में बात करते हुए हिना खान ने कहा कि मेरे लिए यह शो करना एक बड़ा कदम था. जहां तक मेरी सेहत का सवाल है यह एक एक्सपेरिमेंट था. फिलहाल अभी तक तो सब ठीक है, मैं थोड़ा थक जाती हूं लेकिन इसके अलावा सब कुछ ठीक है. 

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Hina Khan

;