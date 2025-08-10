सूना-सूना रहा हिंदुस्तानी भाऊ का रक्षाबंधन, खुद ही बांधी बहन शेफाली जरीवाला के नाम की राखी, बोले- ‘मिस यू बेटा...’
Advertisement
trendingNow12874582
Hindi Newsटीवी

सूना-सूना रहा हिंदुस्तानी भाऊ का रक्षाबंधन, खुद ही बांधी बहन शेफाली जरीवाला के नाम की राखी, बोले- ‘मिस यू बेटा...’

Hindustani Bhau: रक्षाबंधन का दिल हिंदुस्तानी भाऊ और पराग त्यागी के लिए काफी सूना-सूना रहा. दोनों ने ही इस खास मौके पर दिवंगत एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला को याद करते हुए पोस्ट लिखा. इतना ही नहीं, भाऊ ने खुद अपने हाथ पर अपनी मुंह बोली बहन के नाम की राखी बांधी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूना-सूना रहा हिंदुस्तानी भाऊ का रक्षाबंधन, खुद ही बांधी बहन शेफाली के नाम की राखी
सूना-सूना रहा हिंदुस्तानी भाऊ का रक्षाबंधन, खुद ही बांधी बहन शेफाली के नाम की राखी

Hindustani Bhau Miss Shefali Jariwala: रक्षाबंधन के मौके पर फिल्म से लेकर और टीवी इंडस्ट्री में खूब रौनक देखने को मिली. कई सितारों ने अपने भाई-बहनों संग राखी का जश्न मनाया. लेकिन कुछ लोगों की कलाई इस बार सूनी रह गई. दिवंगत टीवी एक्ट्रेस और ‘कांटा लगा’ गर्ल शेफाली जरीवाला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाऊ को अपना मुंह बोला भाई मानती थीं. उनकी मौत के बाद इस बार भाऊ का रक्षा बंधन फीका रहा. 

ऐसे मौके पर उन्होंने अपनी बहन को याद करते हुए सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपना दर्द बयां किया. हिंदुस्तानी भाऊ और शेफाली के बीच भाई-बहन का रिश्ता 'बिग बॉस 13' में जुड़ा था. शो से बाहर आने के बाद हर साल रक्षाबंधन पर शेफाली उनकी कलाई पर राखी बांधती थीं. लेकिन 27 जून को शेफाली के निधन के बाद से सब कुछ बदल गया. 42 साल की उम्र में फास्टिंग के बाद एंटी-एजिंग दवाओं के साइड इफेक्ट के चलते उनका निधन हो गया.

हिंदुस्तानी भाऊ का सूना रहा रक्षाबंधन

हालांकि, ये खबर हर किसी के लिए शॉकिंग थी, जिससे अभी तक उनके फैंस और करीबी ऊभर नहीं पाए हैं. रक्षाबंधन के दिन हिंदुस्तानी भाऊ ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर की. इसमें वो और शेफाली एक साथ नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'रक्षा बंधन की शुभकामनाएं बेटा, आज मैंने खुद तेरे नाम की राखी बांध ली. मिस यू'. इस पोस्ट ने फैंस को भी इमोशनल कर दिया. कई लोग कमेंट में ‘मिस यू शेफाली’ लिखकर उनको याद कर रहे हैं. 

बॉक्स ऑफिस पर भिड़ीं ये 6 बड़ी फिल्में, इस अकेली मूवी ने सबको दी धोबी पछाड़, की रिकॉर्डतोड़ कमाई

पराग त्यागी भी हुई इमोशनल

इसी खास मौके पर शेफाली के पति पराग त्यागी ने भी एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने पेट और जिनको शेफाली राखी बांधती थीं, उनको राखी बांधते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर फैंस की आंखें नम हो गईं. पराग का ये अंदाज उनके और शेफाली के गहरे रिश्ते की झलक दिखाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. इस बार का रक्षा बंधन हिंदुस्तानी भाऊ और पराग त्यागी के लिए बेहद काफी मुश्किल और इमोशनल रहा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Hindustani Bhaushefali jariwala

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
;