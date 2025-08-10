सूना-सूना रहा हिंदुस्तानी भाऊ का रक्षाबंधन, खुद ही बांधी बहन शेफाली जरीवाला के नाम की राखी, बोले- ‘मिस यू बेटा...’

Hindustani Bhau: रक्षाबंधन का दिल हिंदुस्तानी भाऊ और पराग त्यागी के लिए काफी सूना-सूना रहा. दोनों ने ही इस खास मौके पर दिवंगत एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला को याद करते हुए पोस्ट लिखा. इतना ही नहीं, भाऊ ने खुद अपने हाथ पर अपनी मुंह बोली बहन के नाम की राखी बांधी.
Hindustani Bhau Miss Shefali Jariwala: रक्षाबंधन के मौके पर फिल्म से लेकर और टीवी इंडस्ट्री में खूब रौनक देखने को मिली. कई सितारों ने अपने भाई-बहनों संग राखी का जश्न मनाया. लेकिन कुछ लोगों की कलाई इस बार सूनी रह गई. दिवंगत टीवी एक्ट्रेस और ‘कांटा लगा’ गर्ल शेफाली जरीवाला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाऊ को अपना मुंह बोला भाई मानती थीं. उनकी मौत के बाद इस बार भाऊ का रक्षा बंधन फीका रहा.
ऐसे मौके पर उन्होंने अपनी बहन को याद करते हुए सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपना दर्द बयां किया. हिंदुस्तानी भाऊ और शेफाली के बीच भाई-बहन का रिश्ता 'बिग बॉस 13' में जुड़ा था. शो से बाहर आने के बाद हर साल रक्षाबंधन पर शेफाली उनकी कलाई पर राखी बांधती थीं. लेकिन 27 जून को शेफाली के निधन के बाद से सब कुछ बदल गया. 42 साल की उम्र में फास्टिंग के बाद एंटी-एजिंग दवाओं के साइड इफेक्ट के चलते उनका निधन हो गया.
हिंदुस्तानी भाऊ का सूना रहा रक्षाबंधन
हालांकि, ये खबर हर किसी के लिए शॉकिंग थी, जिससे अभी तक उनके फैंस और करीबी ऊभर नहीं पाए हैं. रक्षाबंधन के दिन हिंदुस्तानी भाऊ ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर की. इसमें वो और शेफाली एक साथ नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'रक्षा बंधन की शुभकामनाएं बेटा, आज मैंने खुद तेरे नाम की राखी बांध ली. मिस यू'. इस पोस्ट ने फैंस को भी इमोशनल कर दिया. कई लोग कमेंट में ‘मिस यू शेफाली’ लिखकर उनको याद कर रहे हैं.
पराग त्यागी भी हुई इमोशनल
इसी खास मौके पर शेफाली के पति पराग त्यागी ने भी एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने पेट और जिनको शेफाली राखी बांधती थीं, उनको राखी बांधते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर फैंस की आंखें नम हो गईं. पराग का ये अंदाज उनके और शेफाली के गहरे रिश्ते की झलक दिखाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. इस बार का रक्षा बंधन हिंदुस्तानी भाऊ और पराग त्यागी के लिए बेहद काफी मुश्किल और इमोशनल रहा.
