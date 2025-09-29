'चादर ओढ़कर बहुत कुछ हो रहा था...' 'हाउस अरेस्ट' एक्ट्रेस का खुलासा, बोलीं- कोई भी जाकर किसी को भी

House Arrest Show में नजर आ चुकीं हसीना नेहल ने शो को लेकर कई शॉकिंग खुलासे किए हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि अच्छा हुआ कि शो पर ताला लग गया. वरना जो दिखाया गया था वो तो 10 प्रतिशत सिर्फ था.
Nehal Vadoliya on House Arrest Show: सबसे विवादित शो 'हाउस अरेस्ट' में ऐसी-ऐसी चीजें दिखाई गईं कि शो को आखिरकार ताला लग गया. अब इस शो में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने शो को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.
शो में दिखाई जाती इंटीमेसी
नेहल ने हाल ही में गलाटा इंडिया से बात करते हुए ना केवल सुभाष घई पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि रियलिटी शो 'हाउस अरेस्ट' की भी पोल पट्टी खोलकर रख दी. एक्ट्रेस ने कहा कि 'शो में आगे इंटीमेसी तक दिखाई जाने वाली थी. इनका मानना है कि अच्छा हुआ कि ये शो बंद हो गया.'
अगर वो सब बाहर आ गया होता तो...
नेहल ने कहा- 'अच्छा हुआ कि शो बंद हो गया. क्योंकि आगे जो एपिसोड दिखाए जाने वाले थे वो मैंने देखे थे. वो और ज्यादा खराब थे.मैं वाइल्ड कार्ट एंट्री के तौर पर वहां गई थी. इस बीच जो भी सीन्स शूट होते मैंने देखे. अगर वो सब बाहर आ गया होता तो ना जाने क्या क्या बंद हो जाता.'
कोई भी किसी को भी स्मूच कर सकता था
जब नेहल से पूछा गया कि किस तरह के शो होते. जवाब में इन्होंने कहा कि 'जो अभी तक आपने देखा था वो महज 10 प्रतिशत था. लेकिन, आगे जो होता वो बहुत अब्यूसिव और इंटीमेसी होती. टास्क में करो तो समझ फिर भी आता है, लेकिन बिना वजह किसी को जाकर किस कर लो. ऐसे क्या कैरेक्टर दिखा रहे हो. ऐसा कभी रियल लाइफ में होता है क्या. वहां तो चादर ओढ़कर बहुत कुछ हो रहा था मैं तो सिर्फ किसिंग की बात कर रही हूं. वहां ऐसा क्या था जो नहीं हो रहा था. कोई भी जाकर किसी को भी स्मूच कर लेता था.'
इसी साल मई में बंद हुआ शो
एजाज खान का शो 'हाउस अरेस्ट' इसी साल मई में बंद हुआ. इस शो के विवादित कंटेट को लेकर काफी वक्त से उस वक्त चर्चाएं थी. जिसके बाद देशभर में इस शो को बंद करने की मांग उठने लगी. यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचा. इसके साथ ही एनसीडब्ल्यू ने भी इस ऐप की आलोचना की थी. जिसके बाद मामला काफी बढ़ा और शो के सारे एपिसोड डिलीट करने को कहा गया.
