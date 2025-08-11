आप भी हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जबरा फैन, तो बताएं 17 सालों में सुंदर ने जेठालाल से कितने पैसे उधार मांगे? इस शख्स ने कैलकुलेट करके बता डाला
आप भी हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जबरा फैन, तो बताएं 17 सालों में सुंदर ने जेठालाल से कितने पैसे उधार मांगे? इस शख्स ने कैलकुलेट करके बता डाला

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को फैंस काफी पसंद करते हैं. इस शो में आए दिन नए-नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. तारक मेहता शो में दयाबेन का भाई सुंदरलाल अपने जीजा जेठालाल से उधार ले रहा है और आज तक सुंदर ने जीजा को उधार वापस नहीं किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुंदर ने जेठालाल से कितने पैसे उधार लिए हैं? 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 11, 2025, 05:11 PM IST
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी का फेमस शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को आपने कभी न कभी तो देखा ही होगा. यह शो पिछले 17 सालों से लोगों को हंसा रहा है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो के किरदारों को दर्शकों का काफी प्यार मिला है. यह शो लोगों के मनोरंजन में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ता हैं. इस शो में जेठालाल को फैंस काफी पसंद करते हैं. जेठालाल एक बिजनेसमैन का किरदार निभाते है, जिसकी जिंदगी में आए दिन नए-नए तूफान आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपने साले सुंदरलाल से परेशान रहते हैं.   

17 सालों में सुंदर ने जेठालाल से कितना पैसा लिया?
जेठालाल का साला सुंदरलाल अहमदाबाद में रहता है. शो में दिखाया जाता है कि जब भी सुंदर अहमदाबाद से मुंबई अपनी बहन दया से मिलने आता है तो अपने जीजा यानी जेठालाल से किराया उधार लेता है, लेकिन कभी वापस नहीं करता है. जिसके वजह से जब भी सुंदरलाल मुंबई आता है तो जेठालाल परेशान हो जाते है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सुंदर और जेठालाल का हिसाब जोड़ा है और बताया है कि सुंदर ने अब तक अपने जीजा जेठालाल से कितना पैसा उधार लिया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूजर ने बताया अब तक का टोटल 
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुंदरलाल ने जीजा से अब तक कितना उधार लिया है. इस वीडियो को 'आकाश पिल्ले' के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में उन्होंने बताया कि तारक मेहता शो में सुंदरलाल की एंट्री एपिसोड नंबर 56 से हुई थी. उस एपिसोड में पहली बार सुंदर ने जीजा से 8 हजार रुपये टैक्सी किराया उधार मांगा था और उसके बाद उसने कभी 15 हजार तो कभी 12, कभी 50 हजार रुपये उधार मांगे हैं और ये सिलसिला तब से लगातार जारी है. इस तरह सुंदरलाल ने अपने जीजा जेठालाल से 17 सालों में कुल 10 लाख 92 हजार और 86 रुपये उधार लिए हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भिड़े ने दिया यूजर को एक और टास्क 
वायरल हो रहे इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आकाश के इस वीडियो पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के भिड़े उर्फ एक्टर मंदार चांदवडकर ने कमेंट किया है. मंदार ने कमेंट करते हुए लिखा 'बहुत अच्छे. आप सच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हार्ड कोर फैन हो.' इसी बीच भिड़े ने आकाश को एक और चैलेंज दिया. उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा 'अगला चैलेंज ये है कि मैंने आज तक तारक मेहता शो में कितनी बार फेमस डायलॉग 'मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं' बोला है.'

;