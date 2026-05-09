ओवेरियन कैंसर ने छीनी मां की जिंदगी, सदमे में बॉलीवुड एक्टर, बोला- ‘मैं ही हूं गुनहगार’

‘टेबल नबर 1’, ‘विल यू मैरी मी’, ‘साउंडट्रेक’, ‘शैतान’, ‘आमिर’, ‘ओए लकी लकी ओए’ और ‘फीवर’ समेत कई फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर राजीव खंडेलवाल इस समय रियलिटी शो 'तुम हो ना' को होस्ट कर रहे हैं. शो के दौरान ही उन्होंने हाल ही में अपनी मां को खोने के दर्द और उस समय के मानसिक संघर्ष को लेकर भावुक होते हुए दिखाई दिए. राजीव ने बताया कि उनकी मां का निधन ओवेरियन कैंसर के कारण हुआ था, और ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था. इस दर्दनाक अनुभव को याद करते हुए उन्होंने खुद को ‘गुनहगार’ तक कह दिया, जिससे उनके फैंस भी भावुक हो गए हैं.

खुद को मानते हैं गुनहगार

राजीव ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि उनकी मां की जान ओवेरियन कैंसर ने ली है, जिसके शुरुआती लक्षणों को वो सही समय पर समझ नहीं पाए. उन्होंने मां को खोने के दर्द को बयां करते हुए कहा, ‘मां के निधन के लिए मैं खुद को गुनाहगार मानता हूं, क्योंकि मैं को बीमारी के जो लक्षण हुए थे, तब उन्हें मैं समझ नहीं पाया था.’

Ovarian Cancer पर किया जागरूक

राजीव ने शो के दौरान Ovarian Cancer जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई और कहा जिन चीजों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं, वो आगे चलकर एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं. उन्होंने इस दौरान सभी महिलाओं के लिए एक खास मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, ‘ये शो भारत की सभी महिलाओं को डेडिकेटेड है.’

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राजीव ने बताए शुरुआती लक्षण

राजीव ने अपने इस शो में महिलाओं के लिए एक खास मैसेज देते हुए कहा कि ये शो इंडिया की सभी महिलाओं के लिए है. ‘इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को पीठ के दर्द की समस्या हो, भूख कम हो जाए, पेट में ब्लोटिंग हो या गैस बनती हो और ये सभी चीजें लंबे समय तक बनी रहती हों तो, प्लीज जाकर अपना टेस्ट जरूर करवाएं.’

मां को नहीं बचा पाए

एक्टर ने Ovarian Cancer पर जागरूक करते हुए बताया कि ‘इस कैंसर को समय पर कंट्रोल किया जा सकता है. मैं अपनी मां के लिए ये नहीं कर पाया. लेकिन अगर आपके आस-पास जो भी महिलाएं हैं, आप उनके बारे में सोचकर इन लक्षणों के बारे में और भी जान सकते हैं.’ आपको बता दें कि राजीव की मां का निधन साल 2018 में हो गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर की मां लगभग डेढ़ साल से इस गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और आखिर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. मां के निधन के बाद राजीव पुरी तरह से टूट गए थे और आज भी वो उनको हर दिन याद किया करते हैं.