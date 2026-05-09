Advertisement
trendingNow13210381
Hindi Newsटीवीओवेरियन कैंसर ने छीनी मां की जिंदगी, सदमे में बॉलीवुड एक्टर, बोला- ‘मैं ही हूं गुनहगार’

ओवेरियन कैंसर ने छीनी मां की जिंदगी, सदमे में बॉलीवुड एक्टर, बोला- ‘मैं ही हूं गुनहगार’

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री एक्टर और होस्ट राजीव खंडेलवाल एक जाने-माने कलाकार हैं, उन्होंने कई फिल्में और टीवी शोज में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई. लेकिन टीवी पर हंसता-खिलखिलाता हुआ ये चेहरा असल जिंदगी में अपनी मां को खो देने के गम से गुजर रहा है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 09, 2026, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ओवेरियन कैंसर ने छीनी मां की जिंदगी, सदमे में बॉलीवुड एक्टर, बोला- ‘मैं ही हूं गुनहगार’

‘टेबल नबर 1’, ‘विल यू मैरी मी’, ‘साउंडट्रेक’, ‘शैतान’, ‘आमिर’, ‘ओए लकी लकी ओए’ और ‘फीवर’ समेत कई फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर राजीव खंडेलवाल इस समय रियलिटी शो 'तुम हो ना' को होस्ट कर रहे हैं. शो के दौरान ही उन्होंने हाल ही में अपनी मां को खोने के दर्द और उस समय के मानसिक संघर्ष को लेकर भावुक होते हुए दिखाई दिए. राजीव ने बताया कि उनकी मां का निधन ओवेरियन कैंसर के कारण हुआ था, और ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था. इस दर्दनाक अनुभव को याद करते हुए उन्होंने खुद को ‘गुनहगार’ तक कह दिया, जिससे उनके फैंस भी भावुक हो गए हैं. 

खुद को मानते हैं गुनहगार
राजीव ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि उनकी मां की जान ओवेरियन कैंसर ने ली है, जिसके शुरुआती लक्षणों को वो सही समय पर समझ नहीं पाए. उन्होंने मां को खोने के दर्द को बयां करते हुए कहा, ‘मां के निधन के लिए मैं खुद को गुनाहगार मानता हूं, क्योंकि मैं को बीमारी के जो लक्षण हुए थे, तब उन्हें मैं समझ नहीं पाया था.’ 

Ovarian Cancer पर किया जागरूक
राजीव ने शो के दौरान Ovarian Cancer जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई और कहा जिन चीजों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं, वो आगे चलकर एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं. उन्होंने इस दौरान सभी महिलाओं के लिए एक खास मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, ‘ये शो भारत की सभी महिलाओं को डेडिकेटेड है.’

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

राजीव ने बताए शुरुआती लक्षण
राजीव ने अपने इस शो में महिलाओं के लिए एक खास मैसेज देते हुए कहा कि ये शो इंडिया की सभी महिलाओं के लिए है. ‘इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को पीठ के दर्द की समस्या हो, भूख कम हो जाए, पेट में ब्लोटिंग हो या गैस बनती हो और ये सभी चीजें लंबे समय तक बनी रहती हों तो, प्लीज जाकर अपना टेस्ट जरूर करवाएं.’ 

मां को नहीं बचा पाए
एक्टर ने Ovarian Cancer पर जागरूक करते हुए बताया कि ‘इस कैंसर को समय पर कंट्रोल किया जा सकता है. मैं अपनी मां के लिए ये नहीं कर पाया. लेकिन अगर आपके आस-पास जो भी महिलाएं हैं, आप उनके बारे में सोचकर इन लक्षणों के बारे में और भी जान सकते हैं.’ आपको बता दें कि राजीव की मां का निधन साल 2018 में  हो गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर की मां लगभग डेढ़ साल से इस गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और आखिर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. मां के निधन के बाद राजीव पुरी तरह से टूट गए थे और आज भी वो उनको हर दिन याद किया करते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Rajeev Khandelwal

Trending news

800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
Ancient Shiv Mandir
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
BJP MLA Suvendu Adhikari
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
iran
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
Tamil Nadu Election results
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
Vijay
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
19 हजार के लिए बैंक में बहन का कंकाल लेकर पहुंचे थे जीतू, अब अचानक बदल गई जिंदगी
Odisha
19 हजार के लिए बैंक में बहन का कंकाल लेकर पहुंचे थे जीतू, अब अचानक बदल गई जिंदगी
विजय का शपथ ग्रहण फिर टला, 2 MLA वाली पार्टी के नेता ने किया खेल; खुद बनना चाहते CM
Tamil Nadu
विजय का शपथ ग्रहण फिर टला, 2 MLA वाली पार्टी के नेता ने किया खेल; खुद बनना चाहते CM
सुवेंदु अधिकारी क्‍या बंगाल में हिमंता के असम मॉडल की कहानी दोहरा पाएंगे?
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी क्‍या बंगाल में हिमंता के असम मॉडल की कहानी दोहरा पाएंगे?
Tamil Nadu CM Live Updates: क्या TVK के साथ जा रही है VCK? गठबंधन की खिचड़ी के बीच X अकाउंट पर लगा 'ताला', साजिश की आशंका!
Assembly Election 2026
Tamil Nadu CM Live Updates: क्या TVK के साथ जा रही है VCK? गठबंधन की खिचड़ी के बीच X अकाउंट पर लगा 'ताला', साजिश की आशंका!
NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS,कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी
n s raja subramani
NS राजा सुब्रमणि बने देश के नए CDS,कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी चीफ की जिम्मेदारी