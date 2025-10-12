'मुझे खूब हंसी आई', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के लिए Z+ सिक्योरिटी मिलने वाली अफवाहों पर स्मृति ईरानी ने तोड़ी चुप्पी

Smriti Irani Reacts to Shooting With Z Plus Security: एकता कपूर का फेमस शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. टीआरपी लिस्ट में भी इस शो ने दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 शो अनुपमा को भी काफी कड़ी टक्कर दे रहा है. एक्ट्रेस ने नेता बनीं स्मृति ईरानी ने हाल ही में एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की शूटिंग को मुंबई में Z+ सिक्योरिटी मिलने वाली खबर पर चुप्पी तोड़ी है.

स्मृति ईरानी ने किया खुलासा

हाल ही में स्मृति ईरानी ने मैशबल को दिए एक इंटरव्यू में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की शूटिंग में मिल रही Z+ सिक्योरिटी को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने एकता कपूर के शो की शूटिंग मुंबई में उच्च-स्तरीय सुरक्षा के साथ होने वाली शूटिंग की अफवाहों को खारिज किया है. इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि यह सब खबरें पता नहीं कहा से आ रही है. स्मृति ईरानी ने इन खबरों को झूठा बताया है.

'मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ'

स्मृति ईरानी ने बताया कि इस खबर ने उन्हें शुरुआत में हैरान कर दिया था. 'जब मेरे बारे में यह खबर फैली कि मैं Z+ सिक्योरिटी में शूटिंग करूंगी तो मैं ये सुन कर वाकई में हैरान रह गई थी. मुझे खूब हंसी आ रही थीं.' इसी के साथ स्मृति ईरानी ने सेट पर हुई एक मजेदार घटना के बारे में भी बताया कि 'छाता वाला अचानक मेरे पास छाता लेकर आ गया है. जाहिर है, प्रोडक्शन टीम को लगा कि कुछ शान-शौकत दिखाना जरूरी है. मैं सोच में पड़ गई, क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.'

क्या था Z+ सिक्योरिटी का पूरा मामला?

बता दें कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के प्रसारित होने से पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक्ट्रेस स्मृति ईरानी को सेट पर जेड प्लस सुरक्षा मिली है और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत मोबाइल फोन की टेपिंग की जाएगी. सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि 'अमर, स्मृति ईरानी और एकता कपूर के फोन को छोड़कर सेट पर मौजूद सभी लोगों के मोबाइल की टेपिंग की जाएगी. सभी को फोन इस्तेमाल करने से रोक दिया जाएगा. स्मृति भी जेड प्लस सुरक्षा में शूटिंग करेंगी और सेट पर सभी को सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.'