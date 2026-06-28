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‘लॉक अप 2’ का धमाकेदार आगाज... कंगना की हुई छुट्टी, रितेश-फराह की जेल में कैद हुए ये 15 सितारे, पहले ही दिन खुले कई चौंकाने वाले राज

Lock Upp Season 2: कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘लॉक अप’ का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बारशो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं और उनकी जेल में 15 नए कैदियों की क्लास लग रही है. पहले ही एपिसोड में टीवी सितारों ने अपनी पर्सनल लाइफ के ऐसे डार्क सीक्रेट्स खोले, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 28, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:18 AM IST
‘लॉक अप 2’ का धमाकेदार आगाज... कंगना की हुई छुट्टी, रितेश-फराह की जेल में कैद हुए ये 15 सितारे, पहले ही दिन खुले कई चौंकाने वाले राज
Image Credit: Lock Upp Season 2 15 ContestantsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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