/‘लॉक अप 2’ का धमाकेदार आगाज... कंगना की हुई छुट्टी, रितेश-फराह की जेल में कैद हुए ये 15 सितारे, पहले ही दिन खुले कई चौंकाने वाले राज

Lock Upp Season 2 15 Contestants: कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘लॉक अप’ के दूसरे सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. शनिवार को नेटफ्लिक्स पर शो का प्रीमियर स्ट्रीम हुआ. जहां पिछली बार बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने इस शो को होस्ट किया था, वहीं इस बार मेकर्स ने बड़ा बदलाव किया है. इस सीजन को रितेश देशमुख और फराह खान मिलकर होस्ट कर रहे हैं. इस बार शो में 15 ‘कैदी’ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बड़े एक्टर्स, सोशल मीडिया स्टार्स और कई मशहूर रियालिटी शोज का हिस्सा रह चुके कलाकार शामिल हैं.
सबसे पहले बात करते हैं शो के कंटेस्टेंट्स की, जो इस बार जेल की हवा खाने आए हैं. लॉक अप के दूसरे सीजन में टीवी जगत के कई बड़े और जाने-माने सितारे नजर आ रहे हैं. छोटे पर्दे पर बरसों से राज कर रहे ये एक्टर्स इस बार सच या सजा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस बार शो में राम कपूर, धीरज धूपर, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा और आकांक्षा चमोला जैसे बड़े नाम नजर आ रहे हैं. इन सभी मशहूर सितारों ने पहले ही एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे किए, जिससे फैंस भी दंग रह गए.
इन बड़े टीवी कलाकारों के अलावा भी शो में कई जाने-माने चेहरे भी नजर आए. इस बार सुनीता आहूजा, योगेश रावत, आकांक्षा चौधरी, सुफी मोतीवाला, पमेला सरेना, वरुण यादव, माधुरी ग्रोवर, श्रेया कालरा, रियाज अली और श्रेष्ठा अय्यर भी शो का हिस्सा बने हैं. इन सभी को मिलाकर कुल 15 लोग जेल में बंद हुए हैं. अगर प्राइन मनी के बात करें, तो इस शो के विनर को पूरे 1 करोड़ रुपये का कैश प्राइज मिलेगा. ये शो हर शनिवार और बुधवार को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. इस शो का पिछला सीजन मुनव्वर फारुकी ने जीता था.
अब अगर शो के पहले एपिसोड की सबसे बड़ी हाइलाइट्स के बारे में बात करें, तो शुरुआत में ही बड़ा धमाका हुआ है. पहले ही एपिसोड में टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बेहद हैरान कर देने वाले खुलासे किए. एक्ट्रेस ने शो में कबूल किया कि 10 साल की शादी के बाद वो अपने पति गौरव खन्ना से अलग रह रही हैं. आकांक्षा चमोला ने ये बड़ा खुलासा किया कि वो और गौरव पिछले 1 साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं. इस बात को सुनकर शो के बाकी कंटेस्टेंट्स और फैंस भी पूरी तरह चौंक गए.
वहीं, दूसरी ओर हैंडसम हंक हर्षद चोपड़ा ने भी अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और डार्क सीक्रेट सबके साथ शेयर किया. एक्टर ने रोते हुए बताया कि उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड और उनके सबसे पक्के दोस्त ने मिलकर उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था. एक ही समय पर अपनी जिंदगी के दो सबसे खास और भरोसेमंद लोगों से धोखा मिलने की वजह से हर्षद पूरी तरह टूट गए थे. एक्टर ने इमोशनल होकर कहा कि साल 2010 में उनका दिल बुरी तरह टूटा था, जिसके बाद उनकी को-स्टार रहीं शिवांगी जोशी ने उनका साथ दिया और उनकी हिम्मत बढ़ाई.