Advertisement
trendingNow12939025
Hindi Newsटीवी

कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकाने वाला गिरफ्तार, कॉल कर मांगे थे 1 करोड़, गैंगस्टर से क्या कनेक्शन?

Kapil Sharma: फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा को हाल ही में कई सारे धमकी भरे कॉल आए थे, जिसमें उनसे 1 करोड़ रुपये की मांग की गई और खुद को गोल्डी बराड़ व रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा बताया था. इस मामले में मुंबई में क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.   

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 27, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपिल शर्मा को आया धमकी भरा कॉल
कपिल शर्मा को आया धमकी भरा कॉल

Kapil Sharma Extortion Case: मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को धमकी देने वाले शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दिलीप चौधरी के रूम में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दिलीप चौधरी ने कपिल शर्मा को मेल भेजकर एक करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी. इतनी ही नहीं उसने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा बताया था.  

इस मामले में अब पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी के असल में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से कोई कनेक्शन हैं या सिर्फ डराने और पैसे वसूलने के लिए लिए उसने चाल चली थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस दिलीप चौधरी से पूछताछ कर रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी
कुछ वक्त पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर हमले की घटना सामने आई थी. जिसके बाद ये घटना शांत ही हुई थी कि इतने में कपिल शर्मा ने धमकी देने और जबरन वसूली की मांग करने का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया. इस मामले की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मामले की जांच कर रही पुलिस 
कपिल शर्मा ने इस मामले में पुलिस को बताया कि उन्हें कई सारे धमकी भरे कॉल आए, जिसमें उनसे पैसों की मांग की गई. इतना ही नहीं कपिल शर्मा को डराने के लिए शख्स ने वीडियो भी भेजे थे. ये घटना 22 और 23 सितंबर की है. आरोपी ने कपिल शर्मा से जाने माने गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम पर रंगदारी करने की कोशिश की थी.हालांकि इस मामले में अब पुलिस जांच कर रहे है कि क्या आरोपी किसी गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है या नहीं.   

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Kapil Sharma

Trending news

आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
;