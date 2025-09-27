कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकाने वाला गिरफ्तार, कॉल कर मांगे थे 1 करोड़, गैंगस्टर से क्या कनेक्शन?

Kapil Sharma Extortion Case: मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को धमकी देने वाले शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दिलीप चौधरी के रूम में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दिलीप चौधरी ने कपिल शर्मा को मेल भेजकर एक करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी. इतनी ही नहीं उसने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा बताया था.

इस मामले में अब पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी के असल में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से कोई कनेक्शन हैं या सिर्फ डराने और पैसे वसूलने के लिए लिए उसने चाल चली थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस दिलीप चौधरी से पूछताछ कर रही है.

पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी

कुछ वक्त पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर हमले की घटना सामने आई थी. जिसके बाद ये घटना शांत ही हुई थी कि इतने में कपिल शर्मा ने धमकी देने और जबरन वसूली की मांग करने का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया. इस मामले की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है.

मामले की जांच कर रही पुलिस

कपिल शर्मा ने इस मामले में पुलिस को बताया कि उन्हें कई सारे धमकी भरे कॉल आए, जिसमें उनसे पैसों की मांग की गई. इतना ही नहीं कपिल शर्मा को डराने के लिए शख्स ने वीडियो भी भेजे थे. ये घटना 22 और 23 सितंबर की है. आरोपी ने कपिल शर्मा से जाने माने गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम पर रंगदारी करने की कोशिश की थी.हालांकि इस मामले में अब पुलिस जांच कर रहे है कि क्या आरोपी किसी गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है या नहीं.