कॉमेडियन भारती सिंह का है नेपाल से बेहद ही खास रिश्ता, सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान, फिर भी Gen Z प्रोटेस्ट पर हैं चुप

Bharti Singh Nepal Connection: इन दिनों नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ Gen Z ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी की मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे फेमस कॉमेडियन भारती सिंह का नेपाल से बेहद ही खास कनेक्शन है, जो आपको भी हैरान कर देगा.
Bharti Singh Connection With Nepal: हाल ही में नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन को लेकर बड़ा विरोध चल रहा है, जिसे “Gen Z प्रोटेस्ट” कहा जा रहा है. सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा. हजारों स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स सड़क पर उतरकर संसद भवन तक पहुंचे. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिससे कई लोगों की जान गई. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ये बैन उनकी आजादी छीनने जैसा है और सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही.
हालांकि, इतने भारी दबाव में आने के बाद सरकार को इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर से बैन हटाना पड़ा, फिर भी मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे फेमस कॉमेडियन भारती सिंह का नेपाल से बेहद ही खास कनेक्शन है, जो आपको भी हैरान कर देगा. जी हां, साथ ही नेपाल पर उनकी चुप्पी फैंस को काफी खटक रही है. भारती ने अपने करियर की शुरुआत 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' से की थी. इस शो में उन्होंने ‘लल्ली’ का किरदार निभाया, जो दर्शकों को खूब पसंद आया.
पापा की वजह से नेपाल से रिश्ता
भारत ही नहीं, नेपाल में भी लोगों ने उनके इस किरदार को पसंद किया. उनकी कॉमेडी ने दोनों देशों में उन्हें पहचान दिलाई. नेपाल के कई लोग आज भी उन्हें नेपाली मूल की बेटी मानते हैं और गर्व महसूस करते हैं. दरअसल, भारती सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था, लेकिन उनके पिता नेपाल से थे, इसी वजह से उनका नेपाल से गहरा रिश्ता है. जब भारती सिर्फ दो साल की थीं, तब ही उनके पिता का निधन हो गया था. उन्होंने अपने पिता को ज्यादा नहीं जाना, लेकिन उनकी रगों में नेपाली खून जरूर है.
मां पंजाबी हिंदू, पिता नेपाली
यही वजह है कि नेपाल के लोग उन्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं और उनके लिए अपनापन महसूस करते हैं. भारती की मां पंजाबी हिंदू हैं, जबकि उनके पिता नेपाली थे और इसी वजह से भारती की पारिवारिक पृष्ठभूमि खास और अलग है. इस मिली-जुली पहचान ने उन्हें हर किसी के दिल में एक अलग जगह दी. नेपाल में लोग उनके शो देखते हैं और उन्हें अपनापन देते हैं. भले ही उन्होंने खुले तौर पर नेपाल से अपने रिश्ते पर बात न की हो, लेकिन उनकी कहानी से साफ है कि नेपाल से उनका गहरा जुड़ाव है.
नेपाल में लोग उम्मीद करते हैं भारती बोले
भारती का नेपाल से रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि इमोशनली भी रहा है. उनके पिता की जड़ें नेपाल में थीं और इसी वजह से वहां के लोग उनसे लगाव रखते हैं. जब नेपाल में कोई बड़ा मुद्दा उठता है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि भारती अपनी राय रखें. हाल ही में नेपाल के Gen-Z आंदोलन में उनकी चुप्पी भी सुर्खियों में बनी गुई हैं. लोग चाहते हैं कि भारती इस मुद्दे पर अपनी राय रखें. भारती ने अपना करियर भारत में बनाया, लेकिन नेपाल से उनका नाता हमेशा खास रहेगा. इसलिए वहां के लोग भी उनको अपना मानते हैं.
