अपनी मां ने घर से निकाला... बेघर मांओं ने गले लगाया, शिल्पा शिंदे को देख फूट-फूटकर रहीं बुजुर्ग महिलाएं

‘लॉक अप 2’ का सफर भले ही खत्म हो गया हो और शिल्पा शिंदे ट्रॉफी अपने नाम न कर पाई हों, लेकिन शो से बाहर आते ही उन्हें जो प्यार मिला है, उसने हर किसी का दिल छू लिया. ग्रैंड फिनाले खत्म होते ही जहां बाकी सभी कंटेस्टेंट्स और सितारे सक्सेस पार्टी में जश्न मनाने पहुंचे, वहीं शिल्पा ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना. वे किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनहीं. वे सीधे अपने शेल्टर होम पहुंचीं. जहां मौजूद बुजुर्ग महिलाओं ने बड़े प्यार से उनका वेलकम किया और उनको गले लगाकर अपना आशीर्वाद दिया.
‘लॉक अप 2’ के खत्म होते ही शो की होस्ट फराह खान, रितेश देशमुख, प्रोड्यूसर एकता कपूर और बाकी सभी कंटेस्टेंट्स सक्सेस पार्टी में रंग जमाते नजर आए. वहीं, दूसरी तरफ शिल्पा सीधे कर्जत स्थित अपने शेल्टर होम के लिए रवाना हुईं. जहां रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं काफी समय से शिल्पा का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं. शिल्पा के वहां पहुंचते ही सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे. सबने उनका बेहद सादगी और प्यार से वेलकम किया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल भर आया.
शेल्टर होम पहुंचने पर वहां की बुजुर्ग महिलाओं ने फूलों की मालाएं पहनाकर शिल्पा का बहुत प्यार से वेलकम किया. शिल्पा ने भी बिना किसी दूरी के एक-एक महिला से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें प्यार से गले लगाया. इस मुलाकात का सबसे इमोशनल पल तब देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग महिला ने शिल्पा का हाथ चूम लिया. वहीं, दूसरी महिला शिल्पा को सामने देखकर अपने आंसू रोक ही नहीं पाईं और रो पड़ीं. महिलाओं का ये निस्वार्थ प्यार देख शिल्पा भी खुद को रोक नहीं पाईं.
इस खूबसूरत और खास पल का एक वीडियो शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘‘लॉक अप 2’ के बाद वे अब अपने घर वापस आ गई हैं. इतना सारा प्यार और सपोर्ट देखने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे खुद ही इस शो की विनर बन गई हैं’. इसके साथ ही उन्होंने दिल से अपने सभी चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया. शिल्पा के इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ कई जाने-माने सितारों ने भी खूब प्यार लुटाया और कमेंट्स किए.
शिल्पा शिंदे के इस वीडियो पर राखी सावंत और माधुरी जैन ग्रोवर जैसी जानी-मानी हस्तियों ने रिएक्ट करते हुए अपना प्यार जताया. वहीं, बेबिका धुर्वे ने कमेंट में लिखा कि उन्हें शो में शिल्पा का अंदाज और उनके डायलॉग्स बहुत पसंद आए. सोशल मीडिया पर फैंस भी शिल्पा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. लोगों ने कमेंट सेक्शन में उन्हें 'सच्चे दिल वाली', 'रियल विनर' और 'सबका दिल जीतने वाली' कंटेस्टेंट बताया. हर कोई शिल्पा के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहा है.
शो के दौरान शिल्पा शिंदे ने एक सीक्रेट उजागर करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि उनके अपने परिवार यानी मां और भाई ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और उन्हें घर से निकाल दिया है. इसी वजह से वे मुंबई में अपने घर पर नहीं रहतीं और जब भी मुंबई आती हैं, तो होटल में ठहरती हैं. उन्होंने कर्जत में अपना फार्महाउस बनाया है, जहां वह बेघर बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक शेल्टर होम चलाती हैं और उन्हें सहारा देती हैं.