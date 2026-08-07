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अपनी मां ने घर से निकाला... बेघर मांओं ने गले लगाया, शिल्पा शिंदे को देख फूट-फूटकर रहीं बुजुर्ग महिलाएं

Shilpa Shinde Emotional Viral Video: भले ही ‘लॉक अप 2’ में ट्रॉफी श्रेया कालरा के हाथ लगी हो, लेकिन चौथे स्थान पर रहीं शिल्पा शिंदे ने लोगों का दिल जीत लिया. शो के बाद सक्सेस पार्टी छोड़कर शिल्पा सीधे अपने कर्जत वाले शेल्टर होम पहुंचीं. जहां रह रहीं बुजुर्ग महिलाओं न बड़े ही इमोशनली शिल्पा का वेलकम किया. हर किसी की आंखों में आंसू नजर आए.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 07, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:36 AM IST
अपनी मां ने घर से निकाला... बेघर मांओं ने गले लगाया, शिल्पा शिंदे को देख फूट-फूटकर रहीं बुजुर्ग महिलाएं
Image Credit: Shilpa Shinde Emotional Viral Video

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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