/कौन है ऑफिसर तुकाराम मुंढे? जिनका ‘तारक मेहता...’ शो पर दिखा असर, माधवी के अचार-पापड़ बिजनेस पर FDA की रेड; रद्द होगा लाइसेंस

टीवी के सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाले कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में हंसी-मजाक के साथ रोजमर्रा के सामाजिक मुद्दों को भी अलग अंदाज में पेश किया जाता है. इस बार गोकुलधाम सोसाइटी की कहानी में फूड सेफ्टी का बेहद जरूरी मुद्दा दिखाया गया. असल में इस समय पूरे महाराष्ट्र में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा सख्त अभियान चलाया जा रहा है और उसी का असर शो में देखने को मिल रहा है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि माधवी भिड़े अचार-पापड़ का बिजनेस करती हैं.
हाल ही में शो का एक प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें FDA के दो अधिकारी अचानक आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर आ धमकते हैं और उनको बताते हैं कि उनके अचार-पापड़ के बिजनेस का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, जिसके पीछे की वजह है ये है कि उनके नींबू और मिर्च के अचार में एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जो फूड सेफ्टी के नियमों को सबसे बड़ा उल्लंघन है, जिसके बाद सरकारी अफसर उनके इस डोमेस्टिक बिजनेस का लाइसेंस रद्द करने का फरमान भी सुना देते हैं, जो हैरान करने वाला होता है.
FDA अधिकारी साफ कहते हैं कि अगर उन्हें इस मामले पर कोई सफाई देनी है या जानकारी चाहिए, तो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे. ये सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं. इस नई मुसीबत के आने से भिड़े परिवार गहरे संकट में घिर जाता है. दरअसल, माधवी अपने घर से ही पापड़ और नींबू और मिर्च के अचार बनाकर बेचने का छोटा-सा काम करती हैं, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छी तरह चलता है. मास्टर भिड़े की ट्यूशन और माधवी की इस घरेलू कमाई पर ही उनका पूरा परिवार निर्भर रहता है.
ऐसे में अचानक से मिलावट का आरोप लगना और सरकारी लाइसेंस बंद हो जाना उनकी भिड़े परिवार को बड़ा झटका लगता है. माधवी इस बात से टूट जाती है कि इतने सालों की मेहनत और ईमानदारी से बनाए गए ग्राहकों के भरोसे पर अचानक सवाल उठने लगे हैं. शो में ये ट्विस्ट ऐसे समय में आया है, जब महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे नियमों को जमीन पर उतारने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं. मई 2026 में पद संभालने के बाद से उन्होंने राज्य में 3100 से ज्यादा जांच और छापों के आदेश दिए हैं.
इन सघन जांचों के चलते 165 जगहों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं और 700 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं. दूध में मिलावट से लेकर आम रेस्तरां और बड़े होटलों की रसोई में साफ-सफाई की कमी पर ये सरकारी चाबुक बिना रुके लगातार चल रहा है. जैसे ही इस नए एपिसोड की झलक सामने आती है, सोशल मीडिया पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. लोग इस एपिसोड को तुकाराम मुंढे की रियल लाइफ कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं और मेकर्स की खूब तारीफ कर रहे हैं.
मुसीबत की इस घड़ी में गोकुलधाम सोसाइटी के सभी पड़ोसी एक बार फिर एकजुट होकर भिड़े परिवार का हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं. जेठालाल, बापूजी और बाकी सभी लोग माधवी को हिम्मत बंधा रहे हैं और इस परेशानी का हल निकालने की तरकीबें सोच रहे हैं. इस शो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब भी किसी एक परिवार पर विपत्ति आती है, पूरी सोसाइटी मिलकर उसका सामना करता है. लोगों को भी यही अपनापन सबसे ज्यादा पसंद आता है. अब सबकी नजर आने वाले एपिसोड पर है क्या होगा और कैसे हल निकलेगा?
फूड सेफ्टी को लेकर ये सजगता केवल टीवी शोज तक सीमित नहीं रही, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इसे लेकर आवाज उठने लगी है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने हाल ही में FDA से एक खास अपील की है. उन्होंने मांग की है कि मुंबई के अलग-अलग शूटिंग सेटों पर काम करने वाली कैटरिंग एजेंसियों की भी जांच की जाए. असल में शूटिंग के दौरान रोजाना हजारों कलाकार और कर्मचारी वहीं खाना खाते हैं. ऐसे में बासी खाने या खराब तेल-मसालों के इस्तेमाल से सभी के हेल्थ पर इसका असर पड़ रहा है.
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ भारतीय टेलीविजन का सबसे लंबा चलने वाला और फेमस फैमिली शो है. इसका पहला टेलीकास्ट जुलाई 2008 को सोनी सब चैनल पर हुआ था और तब से ये लगातार लोगों को एंटरटेन करता आ रहा है. खास बात ये है कि इस शो के अब तक 4700 से ज्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, जो इसकी पॉपुलैरिटी को दिखाते हैं. लगभग 18 साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी जेठालाल, दया, बापूजी और भिड़े जैसे यादगार किरदार लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और हर शाम घरों में खुशियां बिखेर रहे हैं.