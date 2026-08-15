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कौन है ऑफिसर तुकाराम मुंढे? जिनका ‘तारक मेहता...’ शो पर दिखा असर, माधवी के अचार-पापड़ बिजनेस पर FDA की रेड; रद्द होगा लाइसेंस

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah New Twist: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में नया ट्विस्ट आ गया है. शो में माधवी भिड़े के अचार-पापड़ बिजनेस पर एफडीए की रेड पड़ने से गोकुलधाम में खलबली मच गई है. इंटरनेट पर फैंस इस जांच को महाराष्ट्र के रियल लाइफ के एक बेहद सख्त ऑफिसर ‘तुकाराम मुंढे’ के स्टाइल से जोड़कर देख रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:40 AM IST
कौन है ऑफिसर तुकाराम मुंढे? जिनका ‘तारक मेहता...’ शो पर दिखा असर, माधवी के अचार-पापड़ बिजनेस पर FDA की रेड; रद्द होगा लाइसेंस
Image Credit: रद्द होगा माधवी भिड़े के अचार-पापड़ के बिजनेस का लाइसेंस (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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