'इंडियन आइडल 12' फाइनलिस्ट जल्द बनने वाली हैं मम्मी, शादी के 3 साल बाद दी गुड न्यूज, शेयर की खूबसूरत फोटो

Indian Idol Fame Sayli Kamble Announces Pregnancy With Husband Dhawal Patil: टीवी के चर्चित रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' से अपनी पहचान बनाने वाली सायली कांबले ने अपनी सिंगिंग से हर किसी का दिल जीता है. सायली ने अपना आवाज से एक खास पहचान बनाई है. सायली अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर अक्सर जुड़ी रहती हैं. उन्होंने अपने फैंस को गुड न्यूज दी और बताया कि वो जल्द ही मम्मी बनने वाली हैं.

पति संग नजर आ रही सायली

सायली ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. जिसमें सायली कांबले अपने पति धवल पाटिल के साथ नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में सायली अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. इस पोस्ट को देख सायली के फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई और हर कोई सायली के संग उनके पति को बधाइयां देने लग गए.

बहुत प्यारा लग रहा सायली का लुक

सायली कांबले और धवल पाटिल की इस प्यारी सी फोटो पर हर कोई दिल खोलकर प्यार लुटा रहा है. इस पोस्ट में सायली ऑरेंज और हरे रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. इस साड़ी में सायली का लुक काफी खूबसूरत लग रहा है. तस्वीर में सायली अपने पति धवल पाटिल की आंखों में खोई नजर आ रही हैं. इस तस्वीरों को शेयर करते हुए सायली ने प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया.

'खुशी से मिलने का बेसब्री से इंतजार'

सायली कांबले ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा 'हमारे दिल खुशी और उत्सुकता से उमड़ रहे हैं! मुझे और धवल को यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा नन्हा सा चमत्कार आने वाला है! हम अपने जीवन के सबसे अविश्वसनीय रोमांच पर निकल पड़े हैं और हम अपनी प्यारी सी खुशी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. थोड़ा सा तारों का गुबार, थोड़ा सा स्वर्ग और ढेर सारा प्यार हमारी तरफ आ रहा है.'

इंडियन आइडल सीजन 12 की फाइनलिस्ट

बता दें कि सायली कांबले और धवल पाटिल ने साल 2022 में शादी की थी. उनकी शादी में 'इंडियन आइडल' के कई को-कंटेस्टेंट्स शामिल हुए थे. सायली और धवल ने मराठी रीति-रिवाज से शादी की थी. सायली कांबले ने इंडियन आइडल सीजन 12 का हिस्सा थी और वह इस सीजन की फाइनलिस्ट थीं.