Indian Idol 12 : नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया हुए ट्रोल, वजह जानकर आएगी हंसी

नई दिल्ली: 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) लगातार अपने नए-नए विवादों के चलते चर्चा में बना हुआ है. अभी अमिता कुमार के बयान वाला शोर थमा ही नहीं था कि अब सोशल मीडिया पर शो के जज नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar), विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) और हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) की खिल्ली उड़ाई जा रही है. लोगों का आरोप है ये जज बिना बात के इमोशनल ड्रामा करते हैं. इन्हें लेकर कई मजेदार MEME वायरल हो रहे हैं.

क्यों नाराज हैं फैंस

शो के फैंस शनमुखप्रिया और दानिश जैसे प्रतियोगियों के 'जोरदार' गायन के बाद नेटिजन्स ने सभी जजों पर अधिक नाटकीय यानी ओवर ड्रामेटिक होने की बात कही है. Twitterati का दावा है कि शो को बिना किसी कारण के शो को खींचा गया है और सभी अच्छे गायकों को बाहर किया जा रहा है. देखिए ये MEME...

#IndianIdol2021

No one! Literally no one.

Indian idol judges after every performance. pic.twitter.com/yGefColmEb — Ankit Vyas (@iankitvyas) June 13, 2021

Nothing but 4 easy steps to win Indian Idol or Dance india dance : pic.twitter.com/X2UzdhSt9Y — A.J. (@beingabhi2712) June 14, 2021

Indian idol is the only show in the world where the contestants are permanent and the judges keeps changing. It's a new Sooryawansham for Sony. #IndianIdol #IndianIdol2021 pic.twitter.com/T8xvoLpULv — AFwaN (@afwanlefthander) June 12, 2021

क्या बोले लोग

नेटिजन्स ने इस मुद्दे को लेकर इंटरनेट पर MEME की बाढ़ ला दी है. एक ट्विटर यूजर ने कहा, 'इंडियन आइडल दुनिया का एकमात्र शो है जहां प्रतियोगी स्थायी होते हैं और जज बदलते रहते हैं. यह सोनी के लिए एक नया सूर्यवंशम है.' एक अन्य ने ट्वीट किया, 'मैं बहुत ऊब गया था... अब मैं इंडियन आइडल के इस नाटक का अनुसरण कर रहा हूं और यह मेरे लिए अब तक का सबसे मजेदार अनुभव है.' एक अन्य ने कहा, 'मेरा छोटा भाई जो भी ग्लिसरीन बनाता है, उससे पूछा जाना चाहिए कि इंडियन आइडल में इसका कितना उपयोग होता है.'

When anyone accidentally turn Sony channel and #ShanmukhaPriya is singing in #IndianIdol Leme :- pic.twitter.com/KK3JuPJxau — Pranjal(@CarryKiDiwani) June 13, 2021

It’s past four in the morning and the street dogs have decided to play Indian idol — Anchit Devendra (@NotAnchoot) June 11, 2021

ये भी है दर्शकों के गुस्से की वजह

इंडियन आइडल टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले सिंगिंग रियलिटी शो में से एक रहा है. शो के 12वें संस्करण को नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी जज कर रहे हैं. इस बीच, मुंबई में लॉकडाउन के साथ, इंडियन आइडल 12 की शूटिंग दमन में शिफ्ट कर दी गई थी. जहां जज नेहा और विशाल भी लापता हो गए जबकि गीतकार मनोज मुंतशिर और अनु मलिक ने उनकी जगह ली. विशाल ददलानी ने तो यहां तक ​​कह दिया कि जब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा वह शो में वापस नहीं आएंगे.

इसे भी पढ़ें: कहां खो गईं 'तुम बिन' की खूबसूरत एक्ट्रेस प्रिया Sandali Sinha, जानिए अब करती हैं क्या काम