Indian Idol 16 Grand Finale: कब होगा इंडियन आइडल सीजन 16 का ग्रैंड फिनाले, विशाल ददलानी शो से रहेंगे बाहर

Indian Idol 16 Grand Finale: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 का जल्द ही ग्रैंड फिनाले 26 जुलाई को होने वाला है. शो का ग्रैंड फिनाले यादों की प्लेलिस्ट पर होगा. ग्रैंड फिनाले में 6 फाइनलिस्ट शानदार परफॉर्मेंस देंगे. ग्रैंड फिनाले में पता चलेगा कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा. लोग अपने फेरवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर रहे हैं. आइए जानते हैं फाइनलिस्ट के बारे में.
शो में विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल और बादशाह जज के रूप नजर आए हैं. आदित्य नारायण ने हर बार की तरह शो की होस्टिंग की है. इंडियन आइडल सीजन 16 के 6 फाइनलिस्ट में अंशिका चोंकर, मनराज वीर सिंह, माइसम्मे बोसु, सुहैल सूफी, ज्योतिर्मयी नायक और तनिष्क शुक्ला हैं. इन 6 कंटेस्टेंट ने पूरे सीजन में अपनी आवाज का दीवाना बनाया है. शो के फाइनल में पता चलेगा कि विनर कौन बनेगा.
ग्रैड फिनाले में श्रेया घोषाल और बादशाह के अलावा उषा उत्थुप, उदित नारायण, शहनाज गिल, कुमार सानू , उर्मिला मातोंडकर और पापोन मेहमान के तौर पर आएंगे. ग्रैंड फिनाले की शाम बेहद यादगार होगी. शो में कई कहानियों और किस्सों के बारे में बताया जाएगा.
विशाल ददलानी ग्रैंड फिनाले का हिस्सा नहीं होंगे. उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को शो की शुभकामना दी है और उनका हौसला बढ़ाया है. इस सीजन को शानदार टैलेंट मिला है और मुझे खुशी है कि हमारे पास 6 फाइनलिस्ट हैं जो अपनी मेहनत से यहां पहुंच हैं. कमिटमेंट की वजह से मैं फिनाले में नहीं आऊंगा लेकिन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं.
आदित्य नारायण ने कहा कि हर सीजन अपने आप में बेहद खास होता है. कंटेस्टेंट्स का ऑडिशन से लेकर ग्रैंड फिनाले तक का सफर बेहद अच्छा होता है. इस दौरान वह केवल सिंगर के तौर पर नहीं बल्कि एक बेहतरीन परफॉर्मर और अच्छे इंसान के रूप में खुद को निखारा है. उम्मीद है कि ग्रैंड फिनाले बेहद शानदार होगा.
इंडियन आइडल सीजन 16 का ग्रैंड फिनाले 26 जुलाई को होगा. ग्रैंड फिनाले में 6 कंटेस्टेंट नजर आएंगे. इन्हीं 6 प्रतिभागी में से किसी 1 को ट्रॉफी मिलेगी.