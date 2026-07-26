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आज 10 महीने का इंतजार होगा खत्म, 'इंडियन आइडल 16' को मिलेगा विनर; जानिए कब-कहां देखें ग्रैंड फिनाले और कितनी है प्राइज मनी

Indian Idol 16 Grand Finale: आज (26 जुलाई) की रात 'इंडियन आइडल 16' का ग्रैंड फिनाले होने वाला है. इस फिनाले में टॉप-6 फाइनलिस्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं शो की टाइमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और प्राइज मनी से जुड़ी अन्य खास बातें.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:27 PM IST
आज 10 महीने का इंतजार होगा खत्म, 'इंडियन आइडल 16' को मिलेगा विनर; जानिए कब-कहां देखें ग्रैंड फिनाले और कितनी है प्राइज मनी
Image Credit: Indian Idol 16 Grand Finale

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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