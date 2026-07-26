आज 10 महीने का इंतजार होगा खत्म, 'इंडियन आइडल 16' को मिलेगा विनर; जानिए कब-कहां देखें ग्रैंड फिनाले और कितनी है प्राइज मनी

Indian Idol 16 Grand Finale: भारतीय टेलीविजन का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. बीते 10 महीने के लंबे सफर के बाद आज, 26 जुलाई की रात इस शो को अपना विजेता मिल जाएगा. बता दें कि 'इंडियन आइडल' का यह सीजन अब तक का सबसे लंबा सीजन है.
इस साल म्यूजिकल रियलिटी शो की थीम 'यादों की प्लेलिस्ट' थी. 'इंडियन आइडल 16' अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था और अब 26 जुलाई को इसके ग्रैंड फिनाले के साथ यह शो खत्म हो जाएगा. इस सफर की शुरुआत 18 कंटेस्टेंट्स ने की थी और फिनाले टॉप-6 कंटेस्टेंट्स के बीच होगा, जिसके बाद इस सीजन का विनर चुना जाएगा. आइए जानते हैं शो के ग्रैंड फिनाले की टाइमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और प्राइज मनी से जुड़ी अन्य खास बातें.
मुंबई की अंशिका चोनकर, भुवनेश्वर की ज्योतिर्मयी नायक, दिल्ली के मनराज वीर सिंह और सुहैल, गुवाहाटी की मायस्मी बोस और मध्य प्रदेश के जबलपुर के तनिष्क शुक्ला 'इंडियन आइडल 16' के फिनाले में आमने-सामने होंगे.
रैपर बादशाह, सिंगर श्रेया घोषाल और सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी 'इंडियन आइडल 16: यादों की प्लेलिस्ट' के जज हैं और वे शो के फिनाले में भी नजर आएंगे. आदित्य नारायण होस्टिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. हालांकि, खबर है कि पहले से तय काम की वजह से विशाल ददलानी 'इंडियन आइडल 16' के फिनाले में शामिल नहीं हो पाएंगे.
पापोन, उदित नारायण, कुमार सानू और उषा उत्थुप जैसे दिग्गज म्यूजिशियन और सिंगर 'इंडियन आइडल 16' के ग्रैंड फिनाले में चार चांद लगाएंगे. एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और शहनाज गिल भी गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी. वहीं, उम्मीद है कि ग्रैंड फिनाले की रात जज बादशाह और श्रेया घोषाल टॉप-6 कंटेस्टेंट्स के साथ परफॉर्म करेंगे. उदित नारायण और आदित्य नारायण की पिता-पुत्र की जोड़ी भी एक साथ स्टेज पर धमाल मचाती नजर आएगी.
'इंडियन आइडल 16' के ग्रैंड फिनाले को आप सोनी टीवी पर रात 8 बजे देख पाएंगे. वहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म Sony LIV पर भी इसे देख सकेंगे.
हालांकि, अभी तक आधिकारिक इनाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले सीजन की विजेता मानसी घोष को 25 लाख रुपये और एक कार मिली थी. उम्मीद है कि इस साल भी विजेता को इसी तरह के पुरस्कार मिलेंगे.