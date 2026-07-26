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'इंडियन आइडल 16' को मिला विजेता, ज्योतिर्मयी नायक ने जीती ट्रॉफी; तनिष्क शुक्ला ने दी कड़ी टक्कर

Indian Idol 16 Winner Name: ज्योतिर्मयी नायक ने 'इंडियन आइडल 16' का ताज अपने नाम किया है. उन्होंने सितारों से सजे ग्रैंड फिनाले में फाइनलिस्ट्स को हराकर 20 लाख रुपये का इनाम जीता है. ज्योतिर्मयी नायक को तनिष्क शुक्ला और मनराज वीर सिंह ने कड़ी टक्कर दी थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:44 PM IST
'इंडियन आइडल 16' को मिला विजेता, ज्योतिर्मयी नायक ने जीती ट्रॉफी; तनिष्क शुक्ला ने दी कड़ी टक्कर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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