'इंडियन आइडल 16' को मिला विजेता, ज्योतिर्मयी नायक ने जीती ट्रॉफी; तनिष्क शुक्ला ने दी कड़ी टक्कर

Indian Idol 16 Winner Name: 10 महीनों तक चले शानदार और दिल को छू लेने वाले परफॉर्मेंस के बाद आज 26 जुलाई को 'इंडियन आइडल 16' का सफर इसके ग्रैंड फिनाले इवेंट के साथ खत्म हो गया. कंटेस्टेंट ज्योतिर्मयी नायक ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की. उन्होंने शानदार ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपये की कैश प्राइज मनी भी अपने नाम की.
स्पॉटलाइट राउंड के बाद, मायस्मी बोस फिनाले की रेस से बाहर हो गईं. टॉप 5 फाइनलिस्ट्स में अंशिका चोनकर, ज्योतिर्मयी नायक, मनराज वीर सिंह, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला शामिल थे. हालांकि, अंशिका चोनकर और सुहैल सूफी को काफी वोट नहीं मिल पाए और वे फिनाले से बाहर हो गए. उन्हें सोनी टेलीविजन की ओर से 3-3 लाख रुपये का नकद इनाम मिला. आखिर में ज्योतिर्मयी नायक ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की.
सिंगिंग रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले में टॉप फाइनलिस्ट्स, जजों और खास मेहमानों की शानदार परफॉर्मेंस के साथ जबरदस्त जश्न मनाया गया. टॉप छह कंटेस्टेंट्स - अंशिका चोनकर, ज्योतिर्मयी नायक, मनराज वीर सिंह, मायस्मी बोस, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला ने टाइटल के लिए मुकाबला किया. कई यादगार परफॉर्मेंस के बाद विनर का ऐलान किया गया, जिसमें कंटेस्टेंट्स ने ग्रैंड फिनाले के स्टेज पर आखिरी बार अपनी गायकी का हुनर दिखाया. ज्योतिर्मयी नायक ने पूरे सीजन के दौरान अपनी दमदार परफॉर्मेंस और म्यूजिकल सफर से जजों और दर्शकों का दिल जीता.
आदित्य नारायण द्वारा होस्ट किए गए 'इंडियन आइडल 16' की शुरुआत अक्टूबर 2025 में 'यादों की प्लेलिस्ट' थीम के साथ हुई थी. इस सीजन में देशभर के प्रतिभाशाली गायकों ने हिस्सा लिया और प्रतिष्ठित खिताब जीतने के लिए हर हफ्ते मुकाबला किया.
रैपर बादशाह, सिंगर श्रेया घोषाल और सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी 'इंडियन आइडल 16: यादों की प्लेलिस्ट' के जज हैं और वे शो के फिनाले में भी नजर आएंगे. आदित्य नारायण होस्टिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे. हालांकि, खबर है कि पहले से तय काम की वजह से विशाल ददलानी 'इंडियन आइडल 16' के फिनाले में शामिल नहीं हो पाएंगे.