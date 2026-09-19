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समय रैना से नहीं हो पा रही कॉमेडी? Indias Got Latent 2 का 7वां एपिसोड देख भड़के फैंस; भुवन बाम भी पड़े फीके

Indias Got Latent 2: समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का नया एपिसोड शुक्रवार को स्ट्रीम हुआ. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम जैसे बड़े नामों के बावजूद शो ऑडियंस की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा. फैंस सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं और इसे अब तक का सबसे कमजोर एपिसोड बता रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 19, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:39 AM IST
समय रैना से नहीं हो पा रही कॉमेडी? Indias Got Latent 2 का 7वां एपिसोड देख भड़के फैंस; भुवन बाम भी पड़े फीके
Image Credit: ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का 7वां एपिसोड देख निराश हुए फैंस (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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