समय रैना से नहीं हो पा रही कॉमेडी? Indias Got Latent 2 का 7वां एपिसोड देख भड़के फैंस; भुवन बाम भी पड़े फीके

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना का पॉपुलर रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. हर हफ्ते दर्शकों को इसके नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहता है. इसी बीच शुक्रवार को शो का 7वां एपिसोड रिलीज हुआ. इस बार के एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यूट्यूबर भुवन बाम, जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और कौस्तुभ अग्रवाल बतौर जज शामिल हुए. इतने बड़े सितारों की मौजूदगी से फैंस को उम्मीद थी कि इस बार कॉमेडी का डबल डोज देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा एपिसोड देखने के बाद फैंस उल्टा निराश हो गए.
जैसे ही ये एपिसोड स्ट्रीम हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. लोग खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए लिखा कि बस हो गया समय भाई, ये पूरी तरह से कूड़ा एपिसोड था. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि ये अब तक का सबसे बेकार एपिसोड साबित हुआ. एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये एपिसोड इतना ज्यादा बोरिंग था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भुवन बाम भी इसे डूबने से नहीं बचा सके. लोगों का कहना है कि इतने टैलेंटेड चेहरों को बुलाने के बाद भी मेकर्स अच्छा कंटेंट नहीं दे पाए.
Samay it's done bro .
Compaletely garbage episode .
R.I.P INDIA'S GOT LATENT pic.twitter.com/HYqzfxbs2K
— (@Priyanshwho) September 18, 2026
Episode was so bad, even Bhuvan Bam & Nawazuddin Siddiqui couldn't save it
Not gonna lie, but Samay Raina's India's Got Latent feels finished at this point
Kyu nehi ho rhi comedy Samay Bhai? pic.twitter.com/BLMHFeNtay
— NASTIK (@nastik_bhai) September 18, 2026
Episode was so bad, even Bhuvan Bam & Nawazuddin Siddiqui couldn't save it
Not gonna lie, but Samay Raina's India's Got Latent feels finished at this point
Kyu nehi ho rhi comedy Samay Bhai? pic.twitter.com/BLMHFeNtay
— NASTIK (@nastik_bhai) September 18, 2026
India's Got Latent is easily the worst show on Netflix right now.
I mean its classfied as 'comedy' but all it does is piss you off. pic.twitter.com/oME9O47egT
— Avinash Raina (@AviRaina) September 18, 2026
इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा. एक फैन ने तो यहां तक कह दिया कि सच कहूं तो समय रैना का शो अब बिल्कुल खत्म सा नजर आ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शो में पहले जैसी नेचुरल कॉमेडी क्यों गायब हो गई है? गौरतलब है कि जब शो की गेस्ट लिस्ट सामने आई थी, तब फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी. हर किसी को लग रहा था कि नवाज भाई और भुवन बाम मिलकर मंच पर धमाल मचा देंगे. हालांकि, एपिसोड ऑन-एयर होने के बाद फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फिर गया और अब हर तरफ सिर्फ आलोचना हो रही है.
शो के दौरान हमेशा की तरह होस्ट समय रैना अपने जाने-पहचाने बेबाक अंदाज में नजर आए और उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जमकर खिंचाई की. समय ने चुटकी लेते हुए सीधा सवाल किया, ‘सर, आपने ‘थामा’ फिल्म क्यों की?’. इस पर नवाज ने भी हंसते हुए बेहद सादगी से जवाब दिया, ‘जो हो गया सो हो गया’. बात यहीं खत्म नहीं हुई, समय ने फिर मस्ती भरे लहजे में पूछा, ‘क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं?’. इस पर नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘जब आपने पहले ही सब बोल दिया है, तो अब पूछने का क्या मतलब’. इसके बाद दोनों के बीच हंसी-मजाक का दौर कुछ देर तक चलता रहा.
इसके बाद समय ने माहौल बदलते हुए नवाजुद्दीन के सुपरहिट प्रोजेक्ट ‘सैक्रेड गेम्स’ का जिक्र छेड़ दिया. समय ने कहा कि उस वेब सीरीज में नवाज सर का काम वाकई लाजवाब था और पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की थी. फिर तंज कसते हुए बोले, ‘नवाज सर ने सीरीज के लिए ड्रग्स लिए, शराब पी, प्रॉस्टीट्यूट्स के साथ वक्त बिताया और सीधे सेट पर एक्टिंग करने पहुंच गए’. ये बात सुनकर नवाज भी ठहाका माकर हंस पड़े और मजाकिया अंदाज में बोले, ‘मैं तो आज भी वैसे ही तैयार होकर इस शो में आया हूं’. इस पर समय ने तुरंत कहा, ‘सर, संभलकर बोलिए, इस कुर्सी पर बैठकर लोग अक्सर विवादों में घिर जाते हैं’.
भले ही ये एपिसोड लोगों को खास पसंद न आया हो, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. नवाजुद्दीन बहुत जल्द फिल्म ‘तुम्बाड़ 2’ में अपनी शानदार अदाकारी का जलवा बिखेरते हुए दिखाई देंगे. इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में उनके साथ लीड रोल में सोहम शाह और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी नजर आने वाली हैं. आपको बता दें कि साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म का पहला भाग बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट था, जिसे क्रिटिक्स के साथ-साथ आम दर्शकों से भी बेपनाह प्यार मिला था. अब फैंस को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार है.