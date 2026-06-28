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समय रैना के शो में दिखेंगे एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिन्स? वायरल वीडियो से मची सनसनी; जानिए पूरा सच

India’s Got Latent Season 2 Guests: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जॉनी सिन्स और कॉमाटोजे 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 में नजर आएंगे. इससे जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 28, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:57 AM IST
समय रैना के शो में दिखेंगे एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिन्स? वायरल वीडियो से मची सनसनी; जानिए पूरा सच
Image Credit: क्या समय रैना के शो में दिखेंगे जॉनी सिन्स?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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