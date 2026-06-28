/समय रैना के शो में दिखेंगे एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिन्स? वायरल वीडियो से मची सनसनी; जानिए पूरा सच

Johnny Sins To Appear On India’s Got Latent 2: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने हिट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुके हैं. इस शो के पहले गेस्ट के तौर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ शामिल हुई थीं. यह शो 20 जून 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर रिलीज हुआ. अब इस शो से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि क्या समय रैना के शो में एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिन्स और कॉमाटोजे भी शामिल होंगे?
एक तरफ समय रैना के फैंस को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस क्लिप में एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिन्स और कॉमाटोजे समय के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ऑनलाइन कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कई यूजर्स का दावा है कि ये हस्तियां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 में नजर आ सकती हैं.
कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिन्स के शामिल होने की खबरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. एक वायरल वीडियो के बाद फैंस कयास लगाने लगे कि जॉनी शो का हिस्सा बन सकते हैं. हालांकि, वायरल क्लिप की सच्चाई कुछ और ही निकली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो को लेकर कई दावे भ्रामक हैं और फिलहाल जॉनी सिन्स के शो में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में फैंस को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.
Adult stars Johnny Sins & Comatozze have reportedly been confirmed to appear in India's Got Latent Season 2 twitter.com/7QE0Hrmoin
Walter Black (BryanBerg) June 27, 2026
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस वीडियो की असलियत यह है कि वायरल वीडियो AI से बनाया गया है और यह किसी असली इवेंट की रिकॉर्डिंग नहीं है. असली जैसा दिखने के बावजूद यह क्लिप डिजिटल रूप से बनाई गई है और इसमें दिख रहे लोगों के बीच किसी असली बातचीत या सहयोग को नहीं दिखाया गया है. न तो जॉनी सिन्स और न ही कॉमाटोजे 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से जुड़े हैं और शो में उनके शामिल होने की पुष्टि करने वाली कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. अभी तक समय रैना ने वायरल हो रहे वीडियो के दावों का समर्थन करते हुए कोई बयान भी नहीं दिया है.
वहीं, अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जॉनी सिन्स या कॉमाटोजे 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 में हिस्सा ले रहे हैं. इसलिए वायरल हो रहे इस वीडियो को शो से जुड़ा असली टीजर या आधिकारिक घोषणा मानने के बजाय AI से बनाया गया कंटेंट माना जाना चाहिए.
'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 की शुरुआत आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के साथ हुई, जो शो की पहली मेहमान थीं. यह एपिसोड 20 जून को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर रिलीज हुआ और रिलीज होते ही इस शो ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस बीच, मुंबई के 'द हैबिटैट' (जहां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की शूटिंग होती है) से एक और हालिया वीडियो सामने आया है, जिसमें पंजाबी सिंगर करण औजला समय रैना को गर्मजोशी से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस क्लिप में समय को तन्मय भट्ट के साथ पैनल पर भी देखा गया, जिससे आने वाले एपिसोड को लेकर चर्चा और बढ़ गई है.
फिलहाल, मेहमानों की लिस्ट को लेकर अटकलें तो जारी हैं, लेकिन जॉनी सिन्स और कॉमाटोजे (Commatozze) वाला वायरल वीडियो असली नहीं है. यह AI से बनाया गया कंटेंट है और इसका 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 से कोई कन्फर्म कनेक्शन नहीं है.