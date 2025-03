अपूर्वा मुखीजा ने फिर कराई अपनी थू-थू, कॉन्सर्ट में खूब मचाया हंगामा, सिक्योरिटी को बोलीं- 'थप्पड़ मार दूंगी...'

Apoorva Mukhija Viral Video: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा, जिन्हें 'द रेबेल किड' के नाम से जाना जाता है, पर पेरिस में हुए सबरीना कारपेंटर के कॉन्सर्ट में हंगामा करने का आरोप लगा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अपूर्वा पहले से ही विवादों में हैं क्योंकि उन पर यूट्यूबर समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे हैं. कहा जा रहा है कि इस मामले में उनके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं.

अब वायरल वीडियो में अपूर्वा को एक कॉन्सर्ट के दौरान खुद को रिकॉर्ड करते, गाने गाते और नाचते हुए देखा जा सकता है. पोस्ट के मुताबिक, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अपनी सीट पर लौटने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और फोन का इस्तेमाल करती रहीं. वीडियो में उनको ये कहते भी सुना जा सकता है, 'मैं थप्पड़ मार दूंगी उसको'. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर उनको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है.

Everyone's favourite internet feminist Apoorva Mukhija being a nuisance at Sabrina Carpenter's france concert, this tik tok was posted by some French person

Ruining the name of the country and its people by being a complete AH pic.twitter.com/ktbIPAs2w4

