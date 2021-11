बेयर ग्रिल्स ने विक्की कौशल को ये क्या खिला दिया? बहुतों को तो आ जाएगी घिन

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) बहुत जल्द शो इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स (Into the Wild with Bear Grylls) में नजर आने वाले हैं.