OPINION: क्या बायस्ड का टैग लगते ही अमाल की जगह गौरव को बना दिया गया Bigg Boss 19 का विनर?

Opinion: 109 दिन तक चले रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को आखिरकार अपना विनर गौरव खन्ना मिल गया. गौरव खन्ना की टॉप 2 में कश्मीरी गर्ल फरहाना भट्ट से टक्कर थी. लेकिन,जीत का स्वाद उसी ने चखा जिसके नाम की सुगबुगाहट घर में और घर के बाहर कई बार सुनने को मिल रही थी. गौरव को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये मिले. गौरव की जीत से उनके फैंस बेहद खुश हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा है जो गौरव की इस जीत को फिक्स्ड और उनकी इस जीत का कम्पेरिजन एमसी स्टैन से कर रहा है.

ये वही एमसी स्टैन है जिन्होंने शिव ठाकरे को हराकर 'बिग बॉस 16' का खिताब अपने नाम किया था. उस वक्त उन्हें अनडिजर्विंग कहा गया. ऐसे में सवाल, ये उठता है कि आखिर गौरव खन्ना के जीतने पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर क्यों उनकी इस जीत को उनके शो में कम्पेटिटिर असली जीत नहीं मान रहे? आखिर क्यों लोग फरहाना और अमाल को डिजर्विंग कह रहे? क्यों गौरव के नाम पर फिक्सिस्ड विनर का टैग लगाया जा रहा है?

Mc Stan aaj justified winner ban gya

फरहाना, अमाल और गौरव का क्या था गेम प्लान?

इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर शो के दौरान तीनों ने अपना खेल किस तरह से खेला. बात करते हैं अमाल मलिक की. अमाल जाने माने खानदान मलिक परिवार से आते हैं. म्यूजिक कंपोजर हैं. शो की शुरुआत से ही अमाल धीरे-धीरे सबके फेवरेट बन गए थे. इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी. टास्क के दौरान परफॉर्म किया और लोगों को अपने खेल की रणनीति से इंप्रेस किया.

फरहाना भट्ट

फरहाना घर में आते ही पहले हफ्ते बेघर हो गई थीं. गौरव को एक टास्क के दौरान मौका मिला और वो घर में उसे वापस लेकर आए. फरहाना घर से इविक्ट तो हो गई थी लेकिन सीक्रेट रूम में थीं. फरहाना घर से गई थी बरफ बनकर लेकिन, जब लौटीं तो फायर बनकर घर में खूब आग के गोले बरसाए. शो में लोगों से खूब लड़ी. कई ऐसे भी मुद्दे उठाए जो लोगों की नजरों से बच गए. टास्क के दौरान लोगों के गुस्से की परवाह किए बगैर अपना गेम खेला और नीलम के घर से आई चिट्ठी तक फाड़ दी. यानी कि शो में एंट्री से लेकर आखिर तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन फरहाना ने अपनी प्रजेंस घर में दर्ज ना कराई हो. वो लड़ी भी खूब, रोईं भी खूब,हंसाया भी खूब और दूसरों को रुलाया भी खूब.

गौरव खन्ना



अब बात करते हैं गौरव खन्ना की. शो में गौरव की एंट्री होते ही उन पर शुरुआत से ही अपनी इमेज को बचाकर गेम खेलने का आरोप लगता रहा. कई घरवालों ने कहा कि ये 'अनुपमा' के अनुज कपाड़िया का किरदार शो में निभा रहे हैं. गेम में एंट्री के चार-पांच हफ्तों तक वो केवल चुपचाप और अपनी इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस नजर आए.यहां तक कि किसी भी फिजिकल टॉस्क में खुद परफॉर्म करने नहीं गए. दूसरों को आगे कर दिया. आधे से ज्यादा सीजन निकलने के बाद हमेशा बैकफुट पर खेलने वाले गौरव ने अपनी प्रजेंस घर में दर्ज करवानी शुरू की. ऐसे में कई घरवालों को लगा कि उनकी असली पर्नसनॉलिटी शो में निकलकर बाहर नहीं आई. जिसकी वजह से वो कई बार शो में लोगों के निशाने पर आए.

All I wanted that cheap woman Farhana Bhatt not winning Bigg Boss 19 and it happened. Congratulations Gaurav Khanna on winning, Kanpur connection

क्या अमाल पर बायस्ड का टैग लगना गौरव के फेवर में?

वैसे तो 'बिग बॉस' के घर सीजन पर किसी ना किसी कंटेस्टेंट को लेकर बायस्ड का टैग जरूर लगता है. शो में एंट्री लेते ही अमाल का एग्रेशन नजर आया. उन्होंने काफी गालियां शो में दी. लेकिन, 'वीकेंड का वार' में सलमान खान उनकी पैरवी करते नजर आए. हालांकि, कई बार शो में सलमान ने खुद कई बार बोला कि लोग बाहर कह रहे हैं कि शो अमाल को लेकर बायस्ड है. लेकिन, मैंने तो खुद कई बार अमाल की बहुत क्लास लगाई है. अमाल के प्रति बायस्ड होने की बात उनके ग्रुप को छोड़कर कई लोगों को खटकी लेकिन, कोई भी शो में खुलकर इस पर नहीं बोला.

यहां तक कि शो में खेल को लेकर अमाल को काफी बार सलमान समझाते भी नजर आए. जिसके बाद कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ कि अमाल को लेकर ये शो बायस्ड है. यहां तक कि कई बार लोगों को ऐसा भी लगा कि ये शो अमाल ही जीतेगा. उसका गेम सुधारने के लिए उसके पिता डब्बू मलिक को भी लेकर आए थे स्टेज पर. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शो के ऊपर से बायस्ड होने का टैग हटाने के लिए अमाल को टॉप 3 में नहीं आने दिया. जिसका पूरा फायदा गौरव खन्ना को मिला.

it was not your fault #PranitMore you did whatever you want that's it . host gave you power so it's your choice who will you choose . Loved the way #GauravKhanna was consoling pranit. Gaurav you are winning our heart with your nature

क्या गौरव खन्ना थे शो के फिक्सड विनर?

'बिग बॉस' में जैसे ही अमाल का गेम डाउन हुआ तो सलमान खान कई बार गौरव खन्ना की 4-5 हफ्तों बाद गौरव के खेल की तारीफ करते नजर आए. यहां तक कि जब कैप्टेंसी का टास्क शहबाज और गौरव के बीच था. तो 'बिग बॉस' ने शहबाज को बाद में ऐप रूम में बुलाया,पर कैप्टेंसी उनके हाथ से निकल गई. जिसके बाद शहबाज ने ये तक गुस्से में कह दिया था कि ट्रॉफी भी उसी को दे दो, इतना है तो. इस पर सलमान और रोहित शेट्टी ने शहबाज और अमाल की क्लास तक लगाई थी.

क्या प्रणीत को भी लगा दाल में कुछ काला?

फिनाले से कुछ हफ्ते पहले प्रणीत मोरे की सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रही थी. जिसमें प्रणीत ने गौरव से कहा था कि तुम कन्फेशन रूम से आने के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो. ये लाइव फीड की चैट का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. एक और प्वाइंट है कि गौरव पहले कलर्स के शो का चेहरा रह चुके हैं. ऐसे में ज्यादातर 'बिग बॉस' के विनर की हिस्ट्री देखें तो वहीं बने है जो कलर्स का फेस रहे हों. इसी वजह से लोग गौरव के जीतने पर ज्यादा शक कर रहे हैं. हालांकि, गौरव की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. वो लड़कियों के बीच में ग्रीन फ्लैग है तो ये भी हो सकता है कि सब कुछ मिलाकर इस शो के विनर बन गए.खैर, जो भी हो गौरव आखिरकार ये सीजन अपने नाम कर चुके हैं.