Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /टीवी
  • /टूटा भरोसा, बिखरे सपने! बादशाह से तलाक के बाद ‘बिग बॉस 20’ में छलके ईशा रिखी के आंसू; सलमान खान बोले- ‘सबके ब्रेकअप होते हैं यार...’

टूटा भरोसा, बिखरे सपने! बादशाह से तलाक के बाद ‘बिग बॉस 20’ में छलके ईशा रिखी के आंसू; सलमान खान बोले- ‘सबके ब्रेकअप होते हैं यार...’

Isha Rikhi on Divorce With Badshah: पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने ‘बिग बॉस 20’ के मंच पर रैपर बादशाह से अपने तलाक का असली दर्द बयां किया है. भरोसा टूटने से लेकर अपनी पहचान खोने तक, ईशा शो में खुलकर रोईं. वहीं, सलमान खान ने भी उन्हें मजबूत सलाह दी. जानिए उनके इस अलगाव की पूरी दास्तां.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 07, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:30 AM IST
टूटा भरोसा, बिखरे सपने! बादशाह से तलाक के बाद ‘बिग बॉस 20’ में छलके ईशा रिखी के आंसू; सलमान खान बोले- ‘सबके ब्रेकअप होते हैं यार...’
Image Credit: ‘बिग बॉस 20’ में आते ही इमोशनल हुईं ईशा रिखी (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिका में बड़ा हादसा, मियादी में Amazon का कार्गो विमान क्रैश; आग लगने से 5 की मौत
2
3
4
5