/टूटा भरोसा, बिखरे सपने! बादशाह से तलाक के बाद ‘बिग बॉस 20’ में छलके ईशा रिखी के आंसू; सलमान खान बोले- ‘सबके ब्रेकअप होते हैं यार...’

पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने ‘बिग बॉस 20’ के प्रीमियर पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया. बादशाह से अलग होने के बाद ईशा ने बताया कि उनका भरोसा बुरी तरह तोड़ा गया, जिसकी वजह से उन्हें ये मुश्किल कदम उठाना पड़ा. शो के मंच पर वे अपनी बात रखते हुए काफी इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक आए. उन्होंने साफ कहा कि इस रिश्ते के कड़वे एक्सपीरियंस ने उनको अंदर तक पूरी तरह से बदल दिया. अब वे अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं.
ईशा ने अपनी टूटी शादी का दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी. वे घर बसाना चाहती थीं और शादी को लेकर बहुत गंभीर थीं, लेकिन जब किसी रिश्ते में भरोसा ही टूट जाता है, तो इंसान खुद पर सवाल उठाने लगता है कि आखिर उससे कहां चूक हुई. ईशा ने बताया कि उन्होंने बहुत कुछ झेला है, पर वे उन बातों को दोहराना नहीं चाहतीं. उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब अपनी ही जिंदगी की कहानी में एक साइड किरदार बनकर रह गईं. हालांकि, अब उन्हें इस पूरे मामले पर कोई पछतावा नहीं है.
ईशा रिखी का कहना है कि वे ‘बिग बॉस 20’ के घर में सिर्फ इसलिए आई हैं, ताकि उस दुख देने वाली पुरानी परछाई से बाहर निकल सकें. वे अब किसी के नाम के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हैं. ईशा चाहती हैं कि दुनिया उनके असली रूप को पहचाने और वह इस शो की ट्रॉफी जीतने के पूरे इरादे से आई हैं. उनके इस फैसले से साफ है कि वे अपने दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहती हैं. उन्होंने ऑडियंस से वादा किया कि वे घर में अपना मजबूत और सच्चा अंदाज ही दिखाएंगी.
मंच पर जब ईशा रिखी इमोशनल हो रही थीं, तब ही शो के होस्ट और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने उन्हें सलाह दी. सलमान ने हल्के-फुल्के अंदाज में ईशा को समझाते हुए कहा कि दिल टूटना तो आम बात है. सबके ब्रेकअप होते हैं और इस दर्द से हर कोई गुजरता है. सलमान ने कहा कि आपके सामने कौन खड़ा है ये देखो, किसी को भी खुद को दुखी करने का क्रेडिट मत दो. सामने वाला इंसान तो कब का आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब तुम्हें भी पुरानी बातें भूलकर सिर्फ अपनी जिंदगी और अपने आने वाले कल पर ध्यान देना चाहिए.
आपको बता दें कि ईशा रिखी की ‘बिग बॉस 20’ में ये एंट्री बादशाह से अलग होने की खबर पक्की होने के कुछ ही दिनों बाद हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी को सिर्फ पांच महीने ही हुए थे. एक सितंबर को दोनों ने सोशल मीडिया पर एक साझा बयान जारी करके अपने रास्ते अलग करने की ऑफिशियल ऐलान किया था. इस खबर ने फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया था. इतने कम समय में शादी टूटने की वजह को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं, जिन पर अब ईशा रिखी ने अब चुप्पी तोड़ी.
अलगाव का ऐलान करते हुए ईशा रिखी और बादशाह ने अपने साझा बयान में लिखा था कि उन्होंने आपसी सहमति और सम्मान के साथ अपनी राहें जुदा करने का फैसला लिया है. दोनों ने फैंस और मीडिया से अपील की थी कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए. उन्होंने ये भी साफ किया था कि इस मामले पर उनका ये पहला और आखिरी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा. जोड़े ने लोगों से गुजारिश की थी कि उनके इस रिश्ते को लेकर किसी भी तरह की झूठी अफवाहें, मनगढ़ंत कहानियां या तरह-तरह के कयास बिल्कुल न लगाए जाएं.