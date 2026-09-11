/बादशाह ने ईशा रिखी को दिखा धोखा? एक्ट्रेस ने Bigg Boss 20 में रैपर को बता डाला रेड फ्लैग; बोलीं- ‘सामने वाले का असली चेहरा...’

रियालिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के घर में पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी लगातार अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं. मशहूर रैपर बादशाह से राहें जुदा होने के बाद अब ईशा ने शो के अंदर बिना नाम लिए उन पर बड़ा निशाना साधा. घर के अंदर बाकी कंटेस्टेंट्स से बातचीत करते हुए ईशा ने रिश्तों में मिलने वाले धोखे और रेड फ्लैग्स पर खुलकर बात की. उनकी ये बातें सुनकर अब फैंस के बीच ये बातें तेज हो गई है कि क्या बादशाह ने शादी में उनके साथ कोई चीटिंग की थी? ईशा के चेहरे का दर्द साफ बयां कर रहा था कि वे पुराने घावों से अब तक उबर नहीं पाई हैं.
हाल ही में बिग बॉस के घर में ईशा और माही आपस में बात कर रही थीं. इसी दौरान माही ने हंसी-मजाक में कह दिया कि लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बाद कपल्स अक्सर एक-दूसरे जैसे दिखने लगते हैं, और ईशा का चेहरा भी उनके एक्स जैसा लगता है. इस बात पर तपाक से जवाब देते हुए ईशा ने कहा कि कई लोगों ने तो उनसे यहां तक कहा था कि वे बादशाह की बहन जैसी दिखती हैं. इसके बाद जब माही ने ईशा की अच्छाई की तारीफ की, तो ईशा का दर्द छलक पड़ा. उन्होंने भरे मन से कहा कि अच्छे लोगों की किस्मत में हमेशा अच्छा ही हो, ये जरूरी नहीं होता.
माही के सामने अपना गम बांटते हुए ईशा ने साफ लफ्जों में कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा रेड फ्लैग झेला है. उनका इशारा साफ तौर पर अपने टूटे हुए शादीशुदा रिश्ते की तरफ था. ईशा ने बताया कि जब किसी रिश्ते में उम्मीदें टूटती हैं और सामने वाले का असली चेहरा सामने आता है, तो इंसान अंदर तक बिखर जाता है. उन्होंने कहा कि किसी गलत इंसान पर भरोसा करने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है. ईशा की इन बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि शादी के चंद महीनों में ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, जिसने उनके पूरे भरोसे की नींव हिला दी.
इसके बाद घर के बाकी कंटेस्टेंट्स अमन गांधी और कुशाल तंवर के साथ बातचीत में ईशा ने सीधे-सीधे धोखेबाजी पर बात शुरू कर दी. ईशा ने लड़कों की नीयत पर सवाल करते हुए पूछा कि जो लोग रिलेशनशिप में चीटिंग करते हैं, क्या उन्हें कभी अंदर से कोई पछतावा या गिल्ट महसूस होता भी है? उन्होंने कहा कि किसी सच्चे दिल को तोड़कर आगे निकल जाना कुछ लोगों के लिए बेहद आसान होता है. ईशा का मानना था कि धोखा देने वाले बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लेते हैं, जबकि धोखा खाने वाला इंसान अकेले घुटता रहता है.
ईशा ने अपनी इन बातों में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था, ये बात घर के कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ दर्शकों को भी अच्छी तरह समझ आ गई. जैसे ही ये एपिसोड ऑन-एयर हुआ, सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई. फैंस अब बादशाह के पुराने बयानों और ईशा की बातों को जोड़कर देखने लगे हैं. इंटरनेट पर लोग खुलकर ईशा के सपोर्ट में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात बिना किसी ठोस वजह के कोई नहीं बोलता.
बता दें, ईशा रिखी और बादशाह ने मार्च 2026 में बिना किसी शोर-शराबे के बेहद सीक्रेट तरीके से शादी की थी. दोनों की शादी की तस्वीरों ने उस वक्त फैंस को हैरान कर दिया था. हालांकि, ये रिश्ता ज्यादा वक्त नहीं चल सका और महज पांच महीने बाद अगस्त 2026 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया. दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सेपरेशन की खबर देकर सबको चौंका दिया था. शो के प्रीमियर पर भी ईशा ने सलमान खान के सामने रोते हुए कबूल किया था कि इस अलगाव ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है.