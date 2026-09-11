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बादशाह ने ईशा रिखी को दिखा धोखा? एक्ट्रेस ने Bigg Boss 20 में रैपर को बता डाला रेड फ्लैग; बोलीं- ‘सामने वाले का असली चेहरा...’

Bigg Boss 20 Promo: ‘बिग बॉस 20’ के घर में ईशा रिखी ने बादशाह से शादी टूटने के बाद पहली बार अपने दिल का दर्द बयां किया है. बातचीत में रेड फ्लैग और धोखे का जिक्र कर उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए. आखिर 5 महीने में ऐसा क्या हुआ जिसने ईशा को अंदर से तोड़कर रख दिया?

Written ByVandana Saini
Published: Sep 11, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:17 PM IST
बादशाह ने ईशा रिखी को दिखा धोखा? एक्ट्रेस ने Bigg Boss 20 में रैपर को बता डाला रेड फ्लैग; बोलीं- ‘सामने वाले का असली चेहरा...’
Image Credit: 5 महीने भी ठीक से नहीं बादशाह-ईशा की शादी (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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