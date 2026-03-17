'बहुत याद करेंगे दादी...' Ishqbaaaz की दादी की मौत से टूटे नकुल मेहता, पुरानी यादें शेयर कर लिखा हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट

Nakuul Mehta Recalls Navnindra Behl: टेलीविजन पर 3 साल तक धमाल मचाने वाले सीरियल 'इश्कबाज' की दादी नवनींद्र बहल का निधन हो गया है. नवनींद्र ने कई सारी फिल्मों के अलावा टीवी के कई फेमस शोज में काम किया था. जिसमें 'इश्कबाज' सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा. इस शो में नवनींद्र ने दादी का रोल निभाया था. वो शो में नकुल मेहता की दादी बनी थीं. वेटरन एक्ट्रेस की मौत के बाद नकुल ने अपनी ऑनस्क्रीन दादी के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा है जो वायरल हो रहा है.

नवनींद्र बहल को याद कर इमोशनल हुए नकुल

नकुल ने नवनींद्र बहल के साथ कई सारी सेट की फोटोज शेयर की. जिसमें वो दादी के साथ कुछ खास पल शेयर करते हुए दिखे. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा- 'लंबे समय तक चलने वाले शोज की ये खूबसूरती होती है कि वो कभी-कभी आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका देते हैं जो शायद तब तक आपकी दुनिया से अलग दुनिया में जी रहे थे.उसके बाद वो फिर देखते ही देखते जादुई तरीके से आपको व्यक्तित्व को अच्छा आकार देते हैं. उनके आदर्शों का कुछ अंश आपके भीतर बसा रहता है.'

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हम दोनों की किस्मत थी

'इश्कबाज में तीन साल तक काम करने के बाद हमने कई दिन सेट पर साथ में बिताए. कई बार साथ में लंच किया. मैं अक्सर उनकी लाई हुई बोरिंग सब्जियों लौकी करेला की शिकायत करता था. लेकिन, वो जिद करती थीं कि हम उनका खाना जरूर खाएं. उन्होंने कभी हार नहीं मानी. एक सबसे पुरानी याद है जब आधी रात के करीब उनके साथ मेरा पहला सीन शूट किया गया था. परिवार की मुखिया और उनके पोते के बीत का एक खास पल. उनकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था कि आप हर सीन में उनकी मौजूदगी महसूस करते थे. उन्हें रिहर्सल पसदं थी और मुझे भी. ये तो हम दोनों की किस्मत थी. ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि टेलीविजन में बहुत कम ऐसा डिसिप्लिन देखने को मिलता है.'

बहुत याद करेंगे दादी...

नकुल ने कहा- 'नवनींद्र निर्देशक, लेखक और निर्माता जैसे कई भूमिकाएं निभा चुकी हैं. लेकिन, सेट पर वो इन सब चीजों का दबदबा नहीं दिखाती थीं. हालांकि, कई बार टेलीविजन के बिजी शेड्यूल को लेकर शिकायत जरूर करती थीं. अगर शूटिंग का समय सेम ही होता तो मैं उन्हें अक्सर घर तक छोड़ देता था. शो खत्म होने के कई साल बाद भी हम लोग कॉन्टेक्ट में रहे. उनके 75वें जन्मदिन पर उनके साथ वक्त बिताने का सौभाग्य मिला. मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें कभी मैम कहा..या फिर हममें से किसी ने. हम हमेशा उन्हें दादी ही कहते थे. हम आपको बहुत याद करेंगे दादी.' आपको बता दें, नवनींद्र बहल का निधन 76 साल की उम्र में हुआ. उनके बेटे कानू बहल ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी.