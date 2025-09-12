3-3 लड़की चाहिए…; अमाल-बसीर ने आवेज पर लगाए गंदे आरोप; क्या नगमा को दे रहे हैं धोखा?

'बिग बॉस 19' का एपिसोड जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घर का माहौल और ज्यादा गरम होता जा रहा है. हर हफ्ते नए ट्विस्ट और टास्क के साथ कंटेस्टेंट्स के बीच की टकराहट और दोस्ती के नए रंग सामने आ रहे हैं. शो के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है.

'बिग बॉस' के नए प्रोमो के मुताबिक, 'बीबी स्पोर्ट्स डे' कैप्टेंसी टास्क के तहत घरवालों को दो टीमों में बांटा गया है. एक टीम रेड और दूसरी ब्लू है. इस टास्क के चार राउंड हैं, जिसमें कंटेस्टेंट्स को अपने हिसाब से नाम लेने हैं कि कौन सबसे फेक है, कौन सबसे अनहाइजीनिक है, सबसे टॉक्सिक कौन है, और आखिर में कौन 'खून चूसने वाला' है. इसी बीच एक कंटेस्टेंट ने आवेज दरबार पर नगमा को धोखा देने का आरोप लगाया है. दरअसल, कैप्टेंसी टास्क में अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच में काफी धक्का-मुक्की हुई. जिमें आवेज दरबार और उनकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर संचालक थे. इस दौरान जब आवेज ने अपने फ्रेंड का फेवर किया, तो बसीर के साथ उनकी काफी कहासुनी हो गई. बसीर ने आवेज को जोरू का गुलाम बता दिया, जिसे सुनकर आवेज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

अमाल-बसीर ने आवेज पर लगाए गंदे आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

बात इतनी बढ़ गया कि बसीर ने आवेज की पर्सनल लाइफ पर अटैक कर दिया. उन्होंने कहा कि आवेज को एक लड़की से संतोष नहीं है और वो कई लड़कियों के साथ रिलेशन रखते हैं. बसीर ने यहां तक दावा किया कि उन्हें आवेज की सारी कहानियां पता हैं और वह सबके सामने उनका सच उजागर कर देंगे. बसीर ने कहा, आवेज के नाम पर मैं आज तक नहीं गया. आज क्या निकाला सबसे पहला पॉइंट इसको तो 2-2, 3-3 लड़कियां चाहिए. ये लड़की के पास जाता है. तब तक मैं आ गया जिम के पास…’

बिग बॉस 19 के नए कैप्टन बनें अमाल मालिक

इस टास्क के दौरान माहौल इतना गरम हो गया कि कंटेस्टेंट्स बसीर अली और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए. बात इतनी बढ़ गई कि बसीर गुस्से में आकर ब्लैक बोर्ड उठाकर पूल में फेंक देते हैं. उन्होंने अभिषेक को 'लूजर' तक कह दिया, जबकि अभिषेक ने पलटकर करते हुए कहा कि वह ट्रॉफी जीतकर ही जाएंगे.

टास्क खत्म होने के बाद कैप्टेंसी की रेस में टीम रेड से कुछ दावेदार सामने आए. इसमें अमाल मलिक, मृदुल और एक अन्य कंटेस्टेंट का नाम आया. वोटिंग के बाद अमाल और मृदुल को बराबर वोट मिले. फिर टाई-ब्रेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें अमाल को बहुमत मिला और वह बिग बॉस 19 के नए कैप्टन बन गए.