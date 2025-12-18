41 साल के टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पर अटैक, सिर पर छड़ी मारकर फोड़ा सिर, पैर में भी लगी चोट, शेयर किया VIDEO

Attacked on Anuj Sachdeva: 'फिर सुबह होगी' और 'इत्ती सी खुशी' शो के एक्टर अनुज सचदेव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है.इस वीडियो को जिस जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए. एक्टर ने बताया कि कुछ लोगों ने सिर और पैर पर हमला किया जिससे सिर पर काफी गहरी चोट आई है.

टीवी एक्टर पर हमला

अनुज सचदेव ने सोशल मीडिया पर इस हमले के बाद एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो आपबीती बताते हुए नजर आ रहे हैं. अनुज वीडियो में कह रहे हैं- 'मुझे सिर में चोट लगी है और टांग में भी चोट आई है. लेकिन, मैं ये शेयर करना चाहता हूं जो उस दिन मेरे साथ हुआ. मैं अपने डॉग के साथ वॉक पर जाने के लिए बाहर निकला था. सोसाइटी में एक गाड़ी गलत तरीके से पार्क थी. जिसके बारे में मैंने ओनर ग्रुप में बताया कि इस गाड़ी को सही जगह पर पार्क करें.'

छड़ी से सिर पर मारा

एक्टर ने आगे कहा कि 'उस शख्स का नाम प्रदीप सिंह है. उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया. जान से मारने की धमकी थी. मेरे पेट डॉग सिम्बा का पीछा किया जिसके बाद वो उन पर भौंकने लगा. इसके बाद मैंने अपनी फीमेल दोस्त और पेट डॉग को साइड किया. लेकिन, इस दौरान प्रदीप से मेरी बातचीत काफी तीखी हो गई और इसके बाद उसने स्टिक उठा ली और मेरे सिर पर लगातार मारने लगा.'

नहीं हुआ गिरफ्तार

एक्टर ने आगे कहा- 'आप जब अकेले होते हैं तब रिएक्टर कर सकते हैं. मैंने FIR लिखवाई है और मुझे मुंबई पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि वो हमारा साथ देगी.अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ जो कि होना चाहिए. लेकिन, मुझे उम्मीद है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा. मैं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा हूं. क्योंकि वो अभी भी सोसाइटी में मेरे आसपास है. '