Jagaddhatri में बद्तमीजी झाड़ने के लिए इतने पापड़ बेलती हैं Yesha Harsora, गुस्से और एटीट्यूड को लेकर कही ये बात

Hindi NewsटीवीJagaddhatri में बद्तमीजी झाड़ने के लिए इतने पापड़ बेलती हैं Yesha Harsora, गुस्से और एटीट्यूड को लेकर कही ये बात

Jagaddhatri Star Yesha Harsora on her arrogant character: हाल ही टीवी अदाकारा येशा हरसोरा ने अपने शो जगदात्री में अपने किरदार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. येशा हरसोरा ने बताया है कि वो तपस्या बनने के लिए कितने पापड़े बेलती हैं. 

Edited By:  Shivani Duksh|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:25 PM IST
Jagaddhatri
जी टीवी का सुपरहिट सीरियल 'जगद्धात्री' लगातार फैंस की पहली पसंद बना हुआ है. शो में जगदात्री और शिवाय की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इसके अलावा शो में तपस्या का किरदार भी खूब पसंद किया जा रहा है. सीरियल 'जगद्धात्री' में येशा हरसोरा तपस्या का किरदार निभा रही हैं. सीरियल 'जगद्धात्री' में अब तक आपने देखा, कि माया देशमुख के सामने तपस्या का असली चेहरा आ चुका है. हालांकि ये तो हर कोई जानता है कि तपस्या कोई सीधी साधी बहू नहीं है. वो लोगों को अच्छे से ठीक करना जाती है. तपस्या बहुत बेबाक है और वो किसी को भी सुधारने में देरी नहीं लगाती है. तपस्या अक्सर अपनी बहन जगद्धात्री से भी भिड़ जाती है. तपस्या का ये अंदाज देखकर तो उसके फैंस को भी सदमा लग जाता है. अब जाकर येशा हरसोरा ने अपने किरदार को लेकर बड़ा खुलासा किया है. येशा हरसोरा ने बताया है कि स्क्रीन पर इतना बद्तमीज होने के लिए उनको कितनी मेहनत करी पड़ती है. 

अपने किरदार को लेकर येशा हरसोरा ने कही ये बात  

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए येशा हरसोरा ने कहा, 'मैं असल जिंदगी में ऐसी नहीं हूं. ऐसे में मुझे समझा पड़ता है कि स्क्रीन पर कैसे भड़कें. मैं हर सीन से पहले खुद को तैयार करती हूं, ताकि वो एटीट्यूड फिर से सामने आ सके. घर में होने वाले हर झगड़े में तपस्या सच बोलती है. वो हमेशा सच बोलती है, हालांकि उसकी जबान कड़वी है. उसकी हर एक बात में दम होता है. उसका ये ग्रे शेड टीवी पर देखकर मजा आता है. तपस्या किसी से नहीं डरती, तभी वो बार बार खुद को मुश्किलें में डाल लेती है.'

येशा हरसोरा ने फैंस को दी ये सीख

येशा हरसोरा ने आगे कहा, ये किरदार निभाते हुए मैंने सीखा है कि असल जिंदगी में शांत रहना कितना जरुरी है. तुरंत रिएक्ट करना किसी भी चीज को बिगाड़ सकता है. शांत रहकर आप सही रास्ता तलाश सकते हैं. मुझे  ऐसे किरदार पसंद हैं. ये बहुत चैलेंजिग रोल है. तपस्या इमोशन्स के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करना भी अच्छे से जानती है. अब तपस्या का पारा हाई हो रहा है. जब जगद्धात्री ने माया की बेइज्जती करने के लिए तपस्या को चांटा जड़ा था तब से उसका किरदार और भी खराब हो गया. अब वो माया के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है. इस काम को अंजाम देने लिए वो गुंजन और माया के एक्स-हसबैंड शरद का सहारा ले रही है. 

