जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर पर आई मुसीबत, पनवेल में हुआ हमला? वायरल खबर से फैंस में मची हलचल

Jannat Zubair And Ayaan Zubair Allegedly Attacked In Panvel: टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर अपनी एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं. इन दिनों जन्नत कलर्स चैनल के रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ 3' में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर हसीना की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इसी बीच खबर आ रही है कि जन्नत और उनके भाई अयान जुबैर पर पनवेल में हमला हुआ है, जिसमें उन्हें चोटें भी आई हैं.

पनवेल में हुआ हमला!

हाल ही में जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है. बताया जा रहा है कि जन्नत जुबैर और अयान जुबैर पर हमला हुआ है और यह घटना पनवेल में हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले के कारण जन्नत और अयान को चोटें भी आई हैं. इस खबर को सामने आने के बाद जन्नत के फैंस काफी चिंता में आ गए हैं.

हमले में जन्नत-अयान को लगी चोटें!

खबरों के मुताबिक, जन्नत और अयान कुछ दिनों पहले ही पनवेल गए थे, जहां उन पर हमला हुआ. यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दोनों को हमले में काफी चोटें भी आई हैं. हालांकि, अभी तक इस मामले में जन्नत जुबैर, अयान जुबैर, उनके परिवार या पनवेल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हम यह जानकारी आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के आधार पर दी जा रही है.

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फिल्मों में भी जन्नत ने आजमाया हाथ

बता दें कि जन्नत जुबैर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई सीरियल्स में काम किया है. उन्होंने 'फुलवा' शो से खूब सुर्खियां बटोरी थीं और इसके बाद वह कई हिट टीवी शोज में नजर आईं. टीवी के साथ-साथ जन्नत ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की 'हिचकी' और श्रद्धा कपूर की 'लव का दी एंड' जैसी फिल्में शामिल है.