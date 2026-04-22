Advertisement
trendingNow13188347
Hindi Newsटीवीक्या जन्नत जुबैर ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी और लेने वाली हैं रिटायरमेंट? इन अफवाहों पर दिया सीधा जवाब

क्या जन्नत जुबैर ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी और लेने वाली हैं रिटायरमेंट? इन अफवाहों पर दिया सीधा जवाब

Jannat Zubair On Plastic Surgery: टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है. ये आरोप एक्ट्रेस पर कई बार लग चुके हैं. अब एक्ट्रेस ने एक पॉडकास्ट में इन आरोपों का सच बताया और इस पर बड़ा खुलासा किया है.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 22, 2026, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या जन्नत जुबैर ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी और लेने वाली हैं रिटायरमेंट? इन अफवाहों पर दिया सीधा जवाब

Jannat Zubair On Plastic Surgery: टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर इन दिनों कुकिंग शो लाफ्टर शेफ में फैंस का दिल जीत रही हैं. इस शो में जन्नत अपनी कुकिंग से ज्यादा खूबसूरती से फैंस का ध्यान खींच रही हैं. 24 साल की जन्नत जुबैर अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस से लाखों लोगों के दिलों पर राज करती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. कई बार दावा किया गया है कि एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स का सहारा लिया है. अब इस पर जन्नत ने बड़ा खुलासा किया है.

जन्नत जुबैर ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी?

दरअसल, जन्नत जुबैर ने एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के पॉडकास्ट में प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स के आरोपों पर खुलासा किया है. हाल ही में जन्नत, रुबीना के पॉडकास्ट में शामिल हुईं. इस मौके पर रुबीना ने जन्नत से कई मुद्दों पर बात की, जिसमें उनकी खूबसूरती और प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल रही. रुबीना ने उनसे पूछा कि कई बार दावा किया जाता है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स करवाए हैं?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस पर जन्नत जुबैर ने जवाब दिया कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मैंने अपने चेहरे पर कुछ करवाया है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है. मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों बोलते हैं या फिर ऐसा क्यों सोचते हैं. वहीं, जन्नत की यह बात सुनकर रुबीना ने भी कहा, 'मैंने उन्हें करीब से देखा है और मैं यकीन दिला सकती हूं कि उन्होंने अपने चेहरे पर ऐसी कोई सर्जरी नहीं करवाई है.' इस पॉडकास्ट में जन्नत जुबैर से उनकी रिटायरमेंट पर भी रुबीना ने सवाल किया, जिस पर जन्नत ने जवाब दिया.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या जन्नत जुबैर लेंगी रिटायरमेंट?

पॉडकास्ट में रुबीना ने जन्नत से पूछा कि आपके तो 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपने अपना नाम भी बना लिया है, खूब कमा भी लिया, अब रिटायर हो जाना चाहिए? इस पर जन्नत ने जवाब देते हुए कहा, 'ये मेरी बस शुरुआत है. मैं बिना काम किए अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं. मैं काम के बिना नहीं रह सकती. मेरी ऐसी सोच नहीं है. मेरे लिए ये बस शुरुआत है. मुझे अभी बहुत कुछ करना है. लाइफ में काफी सारी चीजों को अचीव करना है.' वहीं, जन्नत ने खुलासा किया कि उनके पिता चाहते थे कि वह एक्टिंग करें और उन्हें भी धीरे-धीरे एक्टिंग से प्यार हो गया. अब वह सोचती हैं कि अगर एक्टिंग नहीं होती तो वह क्या करतीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Jannat Zubair

Trending news

दिल्ली पर PAK ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने ऐसे की थी नेस्तनाबूद
operation sindoor
दिल्ली पर PAK ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने ऐसे की थी नेस्तनाबूद
पहलगाम के शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम के शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
West Bengal Assembly Election 2026
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; दर्ज होगी FIR
karnataka
500 रुपये की शर्त पड़ी भारी! कर्नाटक के गृह मंत्री की बढ़ी मुश्किलें; दर्ज होगी FIR
'TMC के गुंडे बंगाल को कंगाल...' योगी का तीखा अटैक, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड
West Bengal Assembly Election 2026
'TMC के गुंडे बंगाल को कंगाल...' योगी का तीखा अटैक, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड
माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे में ‘चांदी’ निकली मिलावटी
Mata Vaishno devi
माता वैष्‍णो देवी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़, चढ़ावे में ‘चांदी’ निकली मिलावटी
बंगाल में दशकों बाद ढह जाते हैं सियासी किले, कांग्रेस से लेकर माकपा का क्या हुआ हाल?
West Bengal Election 2026
बंगाल में दशकों बाद ढह जाते हैं सियासी किले, कांग्रेस से लेकर माकपा का क्या हुआ हाल?
‘चले जाओ यहां से!’ मुंबई ट्रैफिक में फंसी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा
mumbai
‘चले जाओ यहां से!’ मुंबई ट्रैफिक में फंसी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा
देश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!
Earth Day 2026
देश में गहराता जल संकट, 60 करोड़ लोग प्यासे; गंदे पानी का रीसायकल ही आखिरी उम्मीद!
सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां मिलता है? धरती के नीचे बर्फ की दीवार क्यों खड़ी करते हैं
iran america war
सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां मिलता है? धरती के नीचे बर्फ की दीवार क्यों खड़ी करते हैं