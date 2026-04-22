क्या जन्नत जुबैर ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी और लेने वाली हैं रिटायरमेंट? इन अफवाहों पर दिया सीधा जवाब

Jannat Zubair On Plastic Surgery: टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है. ये आरोप एक्ट्रेस पर कई बार लग चुके हैं. अब एक्ट्रेस ने एक पॉडकास्ट में इन आरोपों का सच बताया और इस पर बड़ा खुलासा किया है.
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Jannat Zubair On Plastic Surgery: टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर इन दिनों कुकिंग शो लाफ्टर शेफ में फैंस का दिल जीत रही हैं. इस शो में जन्नत अपनी कुकिंग से ज्यादा खूबसूरती से फैंस का ध्यान खींच रही हैं. 24 साल की जन्नत जुबैर अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस से लाखों लोगों के दिलों पर राज करती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. कई बार दावा किया गया है कि एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स का सहारा लिया है. अब इस पर जन्नत ने बड़ा खुलासा किया है.
दरअसल, जन्नत जुबैर ने एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के पॉडकास्ट में प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स के आरोपों पर खुलासा किया है. हाल ही में जन्नत, रुबीना के पॉडकास्ट में शामिल हुईं. इस मौके पर रुबीना ने जन्नत से कई मुद्दों पर बात की, जिसमें उनकी खूबसूरती और प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल रही. रुबीना ने उनसे पूछा कि कई बार दावा किया जाता है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स करवाए हैं?
इस पर जन्नत जुबैर ने जवाब दिया कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मैंने अपने चेहरे पर कुछ करवाया है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है. मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों बोलते हैं या फिर ऐसा क्यों सोचते हैं. वहीं, जन्नत की यह बात सुनकर रुबीना ने भी कहा, 'मैंने उन्हें करीब से देखा है और मैं यकीन दिला सकती हूं कि उन्होंने अपने चेहरे पर ऐसी कोई सर्जरी नहीं करवाई है.' इस पॉडकास्ट में जन्नत जुबैर से उनकी रिटायरमेंट पर भी रुबीना ने सवाल किया, जिस पर जन्नत ने जवाब दिया.
पॉडकास्ट में रुबीना ने जन्नत से पूछा कि आपके तो 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपने अपना नाम भी बना लिया है, खूब कमा भी लिया, अब रिटायर हो जाना चाहिए? इस पर जन्नत ने जवाब देते हुए कहा, 'ये मेरी बस शुरुआत है. मैं बिना काम किए अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं. मैं काम के बिना नहीं रह सकती. मेरी ऐसी सोच नहीं है. मेरे लिए ये बस शुरुआत है. मुझे अभी बहुत कुछ करना है. लाइफ में काफी सारी चीजों को अचीव करना है.' वहीं, जन्नत ने खुलासा किया कि उनके पिता चाहते थे कि वह एक्टिंग करें और उन्हें भी धीरे-धीरे एक्टिंग से प्यार हो गया. अब वह सोचती हैं कि अगर एक्टिंग नहीं होती तो वह क्या करतीं.
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