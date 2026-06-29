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जन्मदिन पर बिगड़ी जैस्मिन भसीन की तबीयत, अस्पताल में भर्ती हुईं; अली गोनी ने शेयर किया हेल्थ अपडेट

Jasmin Bhasin Birthday: टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने 28 जून को अपना 36वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया, लेकिन यह बर्थडे सेलिब्रेशन उन्हें भारी पड़ गया. जैस्मिन को अपने जन्मदिन के मौके पर अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी ने पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस के अस्पताल में भर्ती होने की वजह फैंस को बताई.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 29, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:25 AM IST
जन्मदिन पर बिगड़ी जैस्मिन भसीन की तबीयत, अस्पताल में भर्ती हुईं; अली गोनी ने शेयर किया हेल्थ अपडेट
Image Credit: बर्थडे पर बिगड़ी जैस्मिन भसीन की तबीयतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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