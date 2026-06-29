/जन्मदिन पर बिगड़ी जैस्मिन भसीन की तबीयत, अस्पताल में भर्ती हुईं; अली गोनी ने शेयर किया हेल्थ अपडेट

वहीं, अली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे मैसेज और कॉल करने वाले सभी लोगों के लिए एक मैसेज. प्यार, दुआओं और मैसेज के लिए आप सभी का शुक्रिया. हम जैस्मिन का जन्मदिन मनाने दुबई आए थे, लेकिन जिंदगी की योजना कुछ और ही थी. वह अचानक बहुत बीमार पड़ गईं और गंभीर इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल और भावुक रहे हैं. अगर मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाया या आपके कॉल का जवाब नहीं दे सका, तो माफ कीजिएगा. अभी मेरा पूरा ध्यान उनके साथ रहने पर है. उन्हें सबसे अच्छी देखभाल मिल रही है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं. कृपया उन्हें अपनी प्रार्थनाओं और दुआओं में याद रखें. इंशाअल्लाह, वह बहुत जल्द मुस्कुराती हुई वापस आ जाएंगी.'