कमरा बंद कर दिया फिर मेरे साथ कुछ और ही करने...; जैस्मिन भसीन के साथ हुआ था कास्टिंग काउच

ग्लैमर से जुड़ी इंडस्ट्री हमेशा से ही कास्टिंग काउच के आरोपों से घिरी रही है. जैस्मिन भसीन ने भी इस सिलसिले में एक किस्सा शेयर किया है. बिग बॉस 14 में कई लोगों का दिल जीतने वाली जैस्मीन ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने अपने 'कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस'का खौफनाक एक्सपीरियंस शेयर किया. द हिमांशु मेहता शो पर एक बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि एक निर्देशक ने उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी.

क्या हुआ था जैस्मिन के साथ?

एक्ट्रेस ने बताया कि एक निर्देशक ने उन्हें ऑडिशन के लिए होटल के कमरे में बुलाया था. उन्होंने कहा, 'मैं मीटिंग के लिए गई थी तो सबसे पहले मैंने एक आदमी को शराब पीते हुए देखा और बाद में कॉर्डिनेटर भी चला गया तो और भी ज्यादा डर गई थी. उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, 'तुम्हें यह सीन करना होगा.' तो मैंने उनसे कहा, 'सर, ठीक है, मैं सीन तैयार कर लूंगी और कल वापस आऊंगी.' उन्होंने कहा, 'नहीं, नहीं, तुम्हें इसे अभी करना होगा.' तो मैंने कर दिया.'

डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि सीन है कि तुम्हारा लवर जा रहा है और तुम उसको रोक रही हो. तो मैंने वैसा ही किया. उसने कहा, 'नहीं, ऐसे नहीं.' यह कहते हुए उसने गेट बंद कर दिया और करने की कोशिश करने लगा. लेकिन सही टाइम पर मैंने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और वहां से भाग गई. जैस्मिन ने आगे कहा, 'उस दिन मैंने फैसला किया होटल के कमरे में कोई मीटिंग करने नहीं जाउंगी. जिंदगी में कभी नहीं'.

कास्टिंग काउच से बचने का तरीका बताया

जैस्मिन ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के बारे में कहा, "यह सच है कि कास्टिंग काउच होता है, लेकिन असली कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा नहीं करते. कुछ फर्जी लोग इसका फायदा उठाते हैं. मैं सभी को कहना चाहती हूं कि सही कास्टिंग कॉल को समझना बहुत जरूरी है. हताशा में कहीं भी मत जाओ. जो लोग सही में कास्टिंग करते हैं, वे कभी कास्टिंग काउच का सहारा नहीं लेते."