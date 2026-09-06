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क्या सच में टूट गया जैस्मीन भसीन और अली गोनी का रिश्ता? एक्ट्रेस के नए टैटू ने मचाया बवाल, फिर खुद बयां की पूरी सच्चाई!

Jasmine Bhasin: टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने एली गोनी के साथ ब्रेकअप की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। अपने पहले टैटू 'मैं काफी हूं' के पीछे की इमोशनल कहानी शेयर करते हुए ट्रोलर्स और मीडिया को दिया करारा जवाब.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 06, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:25 PM IST
क्या सच में टूट गया जैस्मीन भसीन और अली गोनी का रिश्ता? एक्ट्रेस के नए टैटू ने मचाया बवाल, फिर खुद बयां की पूरी सच्चाई!
Image Credit: ब्रेकअप की खबरों पर भड़कीं जैस्मिन भसीन

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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