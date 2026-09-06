/क्या सच में टूट गया जैस्मीन भसीन और अली गोनी का रिश्ता? एक्ट्रेस के नए टैटू ने मचाया बवाल, फिर खुद बयां की पूरी सच्चाई!

Jasmine Bhasin: टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने हाल ही में अपने शरीर पर बना पहला टैटू फ्लॉन्ट किया, जिस पर 'मैं काफी हूं' लिखा हुआ था. उन्होंने इसके साथ ही इस टैटू के पीछे की एक बेहद भावुक कहानी भी शेयर की थी. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पोस्ट को एक क्रिप्टिक पोस्ट समझ लिया है, जिससे उनके और उनके लॉन्ग-टाइम पार्टनर व एक्टर एली गोनी के बीच ब्रेकअप की अफवाहें तेजी से फैलने लगीं.
इन चर्चाओं के बढ़ने के बाद एक्ट्रेस जैस्मिन ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने अफवाहों को खारिज करते हुए साफ किया कि उनकी हर पोस्ट उनके रिश्ते के बारे में नहीं होती है.
हाल ही में रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आईं जैस्मिन भसीन ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर कर एली गोनी के साथ ब्रेकअप की उड़ रही अफवाहों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने लिखा, 'मेरी जिंदगी की हर चीज मेरे रिश्ते के बारे में कोई रहस्यमयी संदेश नहीं होती. कभी-कभी, एक महिला सिर्फ अपने बारे में बात कर रही होती है.'
इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पेजों और ट्रोलर्स की क्लास लगाते हुए आगे लिखा, 'यह देखकर हैरानी होती है कि कैसे व्यूज और अटेंशन पाने के लिए मीडिया पेज पोस्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं और कपल्स की तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे इस तरह दिखाते हैं, जिससे वे लोगों का ध्यान खींच सकें. चिल करो दोस्तों.'
इससे पहले जैस्मिन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने इस पहले टैटू के पीछे की गहराई को शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, 'यह मेरे पहले टैटू की कहानी है और उस पल की है, जब मैंने खुद को चुनना बेहतर समझा, वह भी काफी समय दूसरों के लिए बदलने की कोशिश में बिताने के बाद. मुझे लगता था कि खुद को बदलकर किसी और के लिए प्यार पाना आसान होगा. लंबे समय तक मैं खुद को छोटे-छोटे बक्सों में फिट करने, खुद को बदलने, छोटा करने और एडजस्ट करने की कोशिश करती रही ताकि मुझे प्यार, स्वीकृति और अपनापन मिल सके. लेकिन इस सफर में, मैंने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी खुद को ही खो दिया.'
जैस्मीन ने आगे बताया कि वह पहले जैसी लापरवाही, खुशमिजाज और सकारात्मक लड़की नहीं रह गई थी और वह हर किसी के लिए 'काफी' बनने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने लिखा, 'अपने एक हीलिंग सेशन के दौरान मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ, जिसने मेरा दिल तोड़ भी दिया और उसी वक्त उसे संभाल भी लिया. मुझे समझ आया कि मुझे किसी और की दुनिया में फिट होने के लिए खुद को छोटा करने की जरूरत नहीं है. इसलिए मैंने अपने शरीर पर ये शब्द गुदवाए 'मैं काफी हूं.'
जैस्मीन ने पोस्ट के आखिर में लिखा, 'ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे यह याद रखने की जरूरत है कि मैं परफेक्ट हूं, बल्कि इसलिए है क्योंकि मुझे यह याद रखना है कि मुझे खुद को बदलकर प्यार पाने की जरूरत नहीं है. मैं जैसी हूं, वैसी ही प्यार पाने की हकदार हूं. जैसी हूं, वैसी ही स्वीकार किए जाने की हकदार हूं. जैसी हूं, वैसी ही दिखने की हकदार हूं और खुद के टुकड़े किए बिना अपनापन पाने की हकदार हूं. यह टैटू खुद से एक वादा है कि मैं प्यार पाने के लिए कभी भी खुद को दोबारा नहीं छोड़ूंगी. मैं काफी हूं, मैं हमेशा से काफी रही हूं.'