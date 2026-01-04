Advertisement
trendingNow13063508
Hindi Newsटीवीटूट गया जय भानुशाली-माही विज का रिश्ता,14 साल बाद लिया तलाक, किसके पास रहेगी बेटी तारा की कस्टडी?

टूट गया जय भानुशाली-माही विज का रिश्ता,14 साल बाद लिया तलाक, किसके पास रहेगी बेटी तारा की कस्टडी?

Jay Bhanushali-Mahi Vij Divorce Confirmed: टीवी के मोस्ट फेमस और लविंग कपल जय भानुशाली और माही विज ने कई अटकलों के बाद अपने तलाक की खबर की पुष्टि कर दी है. इस कपल के सेपरेशन को लेकर लंबे समय से सोशल मीडिया पर चचाएं हो रही थीं. जिस पर अब दोनों ने अपने स्टेटमेंट शेयर कर दिए हैं. 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टूट गया जय भानुशाली-माही विज का रिश्ता,14 साल बाद लिया तलाक, किसके पास रहेगी बेटी तारा की कस्टडी?

Jay Bhanushali-Mahi Vij Divorce Confirmed: जय भानुशाली और माही विज कई सालों से टीवी की फेवरेट कपल में से एक हैं, जिन्हें फैंस से काफी प्यार मिलता रहा है. वहीं कुछ समय से दोनों के तलाक की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था मगर कपल द्वारा किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी ना मिलने के चलते फैंस को उम्मीद थी कि ये महज अफवाह हैं. लेकिन ये अफवाह अब सच का रुप ले चुकी है. जी हां! जय भानुशाली और माही विज ने अपने 14 साल के रिश्ते पर पुल स्टोप लगाते हुए एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है. इस सैपरेशन की जानकारी खुद दोनों ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक लॉन्ग नोट शेयर कर दी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

14 साल की खुशहाल शादी का हुआ अंत
कपल ने तलाक की जानकारी देते हुए बताया कि ये फैसला दोनों ने आपसी सहमति से लिया है और उनकी 14 साल की शादी का सफर अब खत्म होता है. वहीं इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो माही और जय को लंबे समय तक एक हैप्पी और स्ट्रांग फैमिली के रुप में देख रहे थे. लेकिन तलाक की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला 
सवाल ये है कि आखिर कपल ने ये फैसला क्यों लिया?

Add Zee News as a Preferred Source

तलाक के बाद भी रहेंगे दोस्त
जय भानुशाली और माही विज ने एक ही स्टोरी शेयर कर लिखा, ‘आज हम एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे हैं, जिसे जीवन ने हमारे लिए चुना है. हमने साथ मिलकर प्यार, तरक्की, समझदारी और इंसानियत के शेयर कि गई कीमतों को आगे बढ़ाया है. शांति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुशी के लिए और सबसे जरूरी- एक-दूसरे के लिए, हमने अलग होने का फैसला लिया है. हम सबसे पहले अच्छे दोस्त रहेंगे और जो भी जिंदगी हमारे सामने लाएगी, उसका सामना हम पूरे सम्मान और समझदारी के साथ करेंगे.

 

fallback

दिमागी रुप से खुश नहीं था साथ में कपल
कपल ने आगे लिखा, ‘अब हमारा रास्ता अलग है, लेकिन इस फैसले में कोई बुरा नहीं है. ये कहानी नेगेटिव या किसी गलत के बारे में नहीं है. कृपया समझें कि हम ये कदम शांति, सुकून और अपने दिमागी स्वास्थ्य के लिए उठा रहे हैं. किसी और वजह से नहीं. हम एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे और एक-दूसरे के लिए दुआ करते रहेंगे. हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस फैसले का सम्मान करें, हमें प्यार और समझ दें, और हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें, ताकि हम आगे बढ़ सकें. माही और जय भानुशाली.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Jay BhanushaliMahi Vij Divorce Confirmed

Trending news

जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?