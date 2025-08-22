झूठी कहानियां फैलाकर सहानुभूति..; अपूर्वा मखीजा के एक्स ब्वॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने फिर लगाए आरोप

इन्फ्लुएसर क्रिएटर अपूवा मखाजा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुखिया में रहती हैं. 'द रिबेल किड' के नाम से फेमस अपूर्वा बीते दिनों जहां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में अपने कमेंट की वजह से विवादों में रहीं. वहीं, अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. हाल ही में अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया था. ऐसे में अब पहली बार अपूर्वा ने उत्सव के इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है.

हाल ही में उत्सव ने एक गाने के जरिए अपनी पूर्व पार्टनर पर निशाना साधा जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए. अब उन्होंने अपूर्वा मखीजा पर आरोप लगाने के दो दिन बाद एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने मेटा से मदद की गुहार भी लगाई.

अपूर्वा मखीजा के एक्स ब्वॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने फिर लगाए आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

उत्सव दहिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई स्टोरी में लिखा, ‘मैं हैरान नहीं हूं, हालांकि थोड़ा निराश जरूर हूं. कोई मेरी प्राइवेसी को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा है. मेरे अकाउंट की प्राइवेसी को खतरा है. आज कोई लगातार मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है. मुझे ये पोस्ट करने से पहले 3-4 डिवाइस हटाने पड़े. अगर मेटा से कोई मदद कर सकता है तो कृपया संपर्क करें’.

कुछ दिन पहले आया था गाना

दिलचस्प बात यह है कि यह आरोप उत्सव दहिया द्वारा अपूर्वा मुखिजा पर धोखा देने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आया है. उनका नया गाना, जिसका शीर्षक ‘क्यूट लिटिल रेड फ्लैग’ है, वायरल हो गया था. इस गाने के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे थे कि उत्सव ने इसके जरिए अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड अपूर्वा पर निशाना साधा. इस गाने के जरिए उत्सव ने अपूर्वा के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया.

हाल ही में, अपूर्वा मुखिजा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया द्वारा लगाए गए धोखा देने के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी. टेलीचक्कर के अनुसार, द रिबेल किड ने हाल ही में उत्सव की एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘सच हमेशा बाहर आता है बेब, यह सिर्फ समय की बात है.’