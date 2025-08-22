झूठी कहानियां फैलाकर सहानुभूति..; अपूर्वा मखीजा के एक्स ब्वॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने फिर लगाए आरोप
Advertisement
trendingNow12891987
Hindi Newsटीवी

झूठी कहानियां फैलाकर सहानुभूति..; अपूर्वा मखीजा के एक्स ब्वॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने फिर लगाए आरोप

अपूर्वा मखीजा उर्फ 'द रिबेल किड' के एक्स-बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने गाने के जरिए उनपर निशाना साधा था. अब दो 2 दिन बाद अपूर्वा के एक्स उत्सव ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झूठी कहानियां फैलाकर सहानुभूति..; अपूर्वा मखीजा के एक्स ब्वॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने फिर लगाए आरोप

इन्फ्लुएसर क्रिएटर अपूवा मखाजा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुखिया में रहती हैं. 'द रिबेल किड' के नाम से फेमस अपूर्वा बीते दिनों जहां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में अपने कमेंट की वजह से विवादों में रहीं. वहीं, अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. हाल ही में अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया था. ऐसे में अब पहली बार अपूर्वा ने उत्सव के इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है.

हाल ही में उत्सव ने एक गाने के जरिए अपनी पूर्व पार्टनर पर निशाना साधा जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए. अब उन्होंने अपूर्वा मखीजा पर आरोप लगाने के दो दिन बाद एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने मेटा से मदद की गुहार भी लगाई.

अपूर्वा मखीजा के एक्स ब्वॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने फिर लगाए आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

उत्सव दहिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई स्टोरी में लिखा, ‘मैं हैरान नहीं हूं, हालांकि थोड़ा निराश जरूर हूं. कोई मेरी प्राइवेसी को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा है. मेरे अकाउंट की प्राइवेसी को खतरा है. आज कोई लगातार मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है. मुझे ये पोस्ट करने से पहले 3-4 डिवाइस हटाने पड़े. अगर मेटा से कोई मदद कर सकता है तो कृपया संपर्क करें’.

fallback

कुछ दिन पहले आया था गाना

दिलचस्प बात यह है कि यह आरोप उत्सव दहिया द्वारा अपूर्वा मुखिजा पर धोखा देने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आया है. उनका नया गाना, जिसका शीर्षक ‘क्यूट लिटिल रेड फ्लैग’ है, वायरल हो गया था. इस गाने के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे थे कि उत्सव ने इसके जरिए अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड अपूर्वा पर निशाना साधा. इस गाने के जरिए उत्सव ने अपूर्वा के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया.

हाल ही में, अपूर्वा मुखिजा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया द्वारा लगाए गए धोखा देने के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी. टेलीचक्कर के अनुसार, द रिबेल किड ने हाल ही में उत्सव की एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘सच हमेशा बाहर आता है बेब, यह सिर्फ समय की बात है.’

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Apoorva Mukhija

Trending news

आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
;