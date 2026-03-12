दूरदर्शन के इस ब्लॉकबस्टर शो का आज भी कायम है दबदबा, बॉलीवुड की हिट फिल्मों को दी थी तगड़ी टक्कर

साल 1990 में टीवी अधिकतर लोगों का मनोरंजन का साधन होता था. अधिकतर घरों में एक ही चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता था. उस समय दूरदर्शन के सीरियल काफी पॉपुलर थे. उस समय लोग अपने जरूरी काम खत्म कर टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखना पसंद करते थे. आज हम आपको सीरियल जूनून सीरियल के बारे में बताएंगे, जिसकी कहानी को आज भी पसंद किया जाता है.

जूनून सीरियल

साल 1994 में जूनून सीरियल शुरू हुआ था. A. Salam ने टीवी शो का निर्देशन किया था. यह टीवी शो लगभग 4 साल तक चला था. 500 एपिसोड वाला ये शो टीवी का सुपरहिट शो था. यह उस समय सबसे ज्यादा चलने वाला शो था. समय के साथ इस शो की लोकप्रियता बढ़ गई थी.

सीरियल की कहानी

इस सीरियल की कहानी की बात करें तो, यह दो ताकतवर परिवारों राजवंश और धनराज के इर्द-गिर्द घूमती थी. दोनों परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी, सत्ता की होड़ और रिश्तों में उलझे भावनात्मक संघर्ष की कहानी पर आधारित थी. सीरियल में पारिवारिक रिश्तों के उतार-चढ़ाव, साजिशे और टकराव को दिखाया गया है. सीरियल का टाइटल ट्रैक भी काफी पॉपुलर हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार कास्ट

इस सीरियल की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें फरीदा जलाल, परीक्षित साहनी, सैयद जाफरी, सोनी राजदान, रजत कपूर, तनूजा और नीना गुप्ता जैसे स्टार थे. आज ये स्टार्स हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार हैं.

यादगार शो

जुनून उस समय का सबसे पॉपुलर शो था. इस सीरियल की कहानी और शानदार एक्टिंग ने उस समय बड़ी फिल्मों को टक्कर दी है. आज भी 90 दशक का ये सीरियल पॉपुलर है. इस सीरियल को आप Youtube पर फ्री में देख सकते हैं.