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कौन हैं 'इंडियन आइडल 16' की विजेता ज्योतिर्मयी नायक? लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल को मानती हैं आदर्श, कैंसर मरीजों की करती थीं मदद

Who Is Jyotirmayee Nayak: ओडिशा की बेटी ज्योतिर्मयी नायक ने 'इंडियन आइडल 16' का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. आइए उनकी पढ़ाई, परिवार, म्यूजिक थेरेपी और सिंगिंग करियर से जुड़ी दिलचस्प बातें आपको बताते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:43 PM IST
कौन हैं 'इंडियन आइडल 16' की विजेता ज्योतिर्मयी नायक? लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल को मानती हैं आदर्श, कैंसर मरीजों की करती थीं मदद

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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