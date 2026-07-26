कौन हैं 'इंडियन आइडल 16' की विजेता ज्योतिर्मयी नायक? लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल को मानती हैं आदर्श, कैंसर मरीजों की करती थीं मदद

Indian Idol 16 Winner Jyotirmayee Nayak: 'इंडियन आइडल 16' की विजेता ज्योतिर्मयी नायक ओडिशा की एक प्रतिभाशाली गायिका हैं, जिन्होंने 'इंडियन आइडल 16' का खिताब जीतकर देशभर में अपनी पहचान बनाई है. 10 महीने के कड़े मुकाबले के बाद उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और मंच पर आत्मविश्वास के दम पर 20 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी जीती. उन्हें विशेष रूप से उनकी सादगी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ आधुनिक गीतों पर मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है.
ज्योतिर्मयी नायक ओडिशा की सबसे प्रतिभाशाली युवा गायिकाओं में से एक हैं. उनका जन्म साल 2001 में ओडिशा के स्टील सिटी राउरकेला में एक ऐसे परिवार में हुआ था, जो कला और संस्कृति से गहराई से जुड़ा था. उनके पिता चक्रधर नायक को सिंगिंग का बहुत शौक था, जिसका स्वाभाविक असर छोटी ज्योतिर्मयी के संगीत के प्रति झुकाव पर पड़ा. उनकी मां गौरी नायक ने उनके कलात्मक प्रयासों का पूरे दिल से समर्थन किया. उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बी.टेक कर रखा है और उनके पास म्यूजिक थेरेपी का सर्टिफिकेशन भी है.
कुछ समय बाद उनका परिवार भुवनेश्वर चला गया और पलासुनी इलाके में बस गया. चौथी क्लास में उन्हें संगीत से लगाव हुआ और उनके माता-पिता ने उन्हें गुरु बुद्ध प्रसाद राव से विधिवत ट्रेनिंग दिलवाई, जिन्होंने उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बुनियादी बातें सिखाईं. बाद में उन्होंने भुवनेश्वर में गुरु देबेंद्र सतपथी से ट्रेनिंग जारी रखी. सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माहौल में पली-बढ़ीं ज्योतिर्मयी ने स्कूल में कई सिंगिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई पुरस्कार जीते. उनके आदर्शों में महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और समकालीन गायिका श्रेया घोषाल शामिल हैं.
ज्योतिर्मयी ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक) की डिग्री हासिल की, जो कलात्मक सपनों को साकार करते हुए एक बैकअप करियर बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. साल 2023 में उन्होंने चेन्नई स्कूल ऑफ म्यूजिक थेरेपी से म्यूजिक थेरेपी में सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा किया. इस योग्यता ने उन्हें गायन को उपचार के साथ जोड़ने में सक्षम बनाया, जिससे उन्हें कैंसर रोगियों के लिए म्यूजिक थेरेपिस्ट के रूप में काम करने का अवसर मिला. इस कोर्स ने उन्हें सिखाया कि संगीत किस प्रकार चिंता को कम करता है, दर्द को नियंत्रित करता है और रोगी के स्वास्थ्य में सुधार करता है.
उनका सफर कड़ी मेहनत और जुनून से भरा रहा है. उनकी गायकी में भारतीय संगीत की गहराई और भावनाओं का शानदार मेल नजर आया, जिसे जजों ने भी काफी सराहा. 'यादों की प्लेलिस्ट' थीम वाले इस सीजन में देशभर के 18 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें ज्योतिर्मयी अपनी दमदार गायकी के दम पर फिनाले तक पहुंचीं. ज्योतिर्मयी ने अंशिका चोनकर और मनराज वीर सिंह जैसे मजबूत दावेदारों को पीछे छोड़कर दर्शकों के भरपूर समर्थन से जीत हासिल की.
'इंडियन आइडल 16' की विजेता ज्योतिर्मयी नायक रोमांटिक से लेकर क्लासिकल तक हर जॉनर के गाने गाती हैं. सुरों पर उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें पूरे सीजन का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बनाए रखा. बता दें कि ज्योतिर्मयी का सपना बॉलीवुड में गाने का मौका पाना है.
यह जीत उनके करियर की शुरुआत है. अब उनसे प्लेबैक सिंगिंग और लाइव कॉन्सर्ट्स में नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद की जा रही है. बता दें कि ज्योतिर्मयी नायक एक प्रशिक्षित गायिका होने के साथ-साथ म्यूजिक थेरेपिस्ट भी रही हैं. उन्होंने लोगों को ठीक करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है. वह 'इंडियन आइडल' में हिस्सा लेने वाली और यह खिताब जीतने वाली ओडिशा की पहली लड़की हैं.