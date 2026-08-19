/MMS लीक कांड-वल्गर डांस कॉन्ट्रोवर्सी... फिर भी मेकर्स ने दिया ‘माता सीता’ का रोल; टीजर देखते ही फूट पड़ा यूजर्स का गुस्सा

‘कच्चा बादाम’ गाने पर रील बनाकर इंटरनेट पर छा जाने वाली अंजलि अरोड़ा अब बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. वे जल्द ही आने वाली फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ में माता सीता के पवित्र किरदार में नजर आएंगी. ये फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हाल ही में जब फिल्म का टीजर सामने आया, तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. टीजर देखने के बाद कई लोग हैरान रह गए और अंजलि के इस रोल को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं.
टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अंजलि अरोड़ा को सीता के रोल में देखकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ यूजर्स उनकी पुरानी इमेज और विवादों को लेकर मेकर्स के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि ये कलयुग का असर है कि ऐसी कास्टिंग की जा रही है, तो वहीं कुछ लोग तो उन्हें फिल्म से हटाने की मांग तक कर रहे हैं. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो. पिछले साल जब उनका पहला लुक सामने आया था, तब भी काफी बवाल हुआ था.
अंजलि अरोड़ा को सबसे पहले ‘कच्चा बादाम’ गाने पर बनाए गए एक डांस वीडियो से असली पहचान मिली थी. वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि वे रातों-रात स्टार बन गईं. इसके बाद उन्हें कंगना रनौत के मशहूर रियलिटी शो ‘लॉक अप’ में जाने का मौका मिला. इस शो में उनकी सादगी और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती ने खूब सुर्खियां बटोरीं. शो के दौरान दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया और इंटरनेट पर उनके रिश्ते को लेकर भी काफी बातें हुईं.
26 साल की अंजलि अरोड़ा का नाम कुछ बड़े विवादों में भी आ चुका है. अगस्त 2022 में इंटरनेट पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर दावा किया गया कि उसमें अंजलि हैं. हालांकि, अंजलि ने तुरंत सामने आकर इन सभी दावों को पूरी तरह झूठा बताया था. उन्होंने साफ कहा था कि ये वीडियो फेक और मॉर्फ्ड है और उनकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. इस मामले को लेकर उन्होंने यूट्यूब चैनलों और कुछ मीडिया पोर्टल्स के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज कराई थी.
इसके बाद जनवरी 2026 में भी अंजलि अरोड़ा का नाम तब सुर्खियों में आया जब उनके बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाल को लेकर खबर आई. मेरठ के काशी टोल प्लाजा के पास पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी, जिस पर कथित तौर पर संसद का फर्जी वीआईपी स्टीकर लगा हुआ था. पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर अंजलि और उनके करीबियों को लेकर काफी बातें बनाई गई थीं और वो सुर्खियों में आ गई थीं.
एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर पौराणिक किरदार निभाने तक, अंजलि अरोड़ा का ये सफर वाकई बहुत बड़ा बदलाव है, जिस फिल्म में वे सीता का रोल प्ले कर रही हैं उसका नाम ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ है. उनके साथ देव शर्मा भगवान राम के रोल में हैं. टीजर आने के बाद जहां एक तरफ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, वहीं उनके फैंस लगातार उनका सपोर्ट कर रहे हैं. अब देखना ये है कि फिल्म रिलीज होने के बाद अंजलि अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत पाती हैं या नहीं.