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MMS लीक कांड-वल्गर डांस कॉन्ट्रोवर्सी... फिर भी मेकर्स ने दिया ‘माता सीता’ का रोल; टीजर देखते ही फूट पड़ा यूजर्स का गुस्सा

Anjali Arora Sita Role Controversy: ‘कच्चा बादाम’ वाले डांस से रातों-रात फेमस हुईं अंजलि अरोड़ा अब बड़े पर्दे पर माता सीता का रोल करने जा रही हैं. फिल्म का नया टीजर आते ही इंटरनेट पर जोरदार बहस छिड़ गई है. लोग उनकी पुरानी कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उनको फिल्म से हटाने की मांग कर रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:45 AM IST
MMS लीक कांड-वल्गर डांस कॉन्ट्रोवर्सी... फिर भी मेकर्स ने दिया ‘माता सीता’ का रोल; टीजर देखते ही फूट पड़ा यूजर्स का गुस्सा
Image Credit: ‘माता सीता’ के रोल में अंजलि अरोड़ा को देख भड़के लोग (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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