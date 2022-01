उमर रियाज के सपोर्ट में उतरे KRK, सलमान खान को कह दी ऐसी बात; भड़क उठेंगे फैंस

नई दिल्ली: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' से पॉपुलर कंटेस्टेंट उमर रियाज (Umar Riaz) वीकेंड का वार एपिसोड में बाहर हो चुके हैं. शो से उमर रियाज का पत्ता साफ होने के बाद उनके फैंस का गुस्सा शो के मेकर्स पर फूट पड़ा है. सोशल मीडिया पर मेकर्स को जमकर खरी-खोटी सुनाई जा रही है. इस बीच एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) ने उमर रियाज (Umar Riaz) को लेकर सलमान खान (Salman Khan) पर निशाना साधा है.

केआरके (KRK) ने सलमान खान (Salman Khan) का नाम लिए बिना ट्वीट्स किए हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं बिग बॉस शो नहीं देखता, लेकिन सुना है कि उमर रियाज के साथ काफी नाइंसाफी हुई है. मैं तो कबसे कह रहा हूं कि ये आदमी गलत है. वह आउटसाइडर्स से नफरत करता है. अहंकार में अंधा हो चुका है.

इसके बाद केआरके (KRK) ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा है, मैं बिग बॉस नहीं देखता तो मुझे उमर रियाज केस के बारे में कुछ नहीं पता. क्या मुझे कोई डिटेल बता सकता है ताकि मैं रिव्यू वीडियो बना सकूं. मालूम हो कि उमर (Umar Riaz) प्रतीक सहजपाल के साथ हाथापाई करने के बाद शो से बाहर हुए हैं.

I don’t watch #BiggBoss So I don’t know anything about #UmarRiaz case. Can someone give me details to make video review!

— KRK (@kamaalrkhan) January 10, 2022