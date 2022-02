कंगना रनौत ने फिर निकाली ऋतिक रोशन पर भड़ास! बोलीं- 6 उंगलियों वाला...

नई दिल्ली: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के साथ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का विवाद किसी ने नहीं छुपा है. वह अक्सर ऋतिक रोशन को आड़े हाथ लेती रहती हैं. एक बार फिर कंगना ने अपने शो 'लॉक अप' (Lock Upp) में ऋतिक पर जमकर निशाना साधा है. हालांकि, उन्होंने ऋतिक रोशन का नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं उससे साफ है कि उनका इशाना ऋतिक की तरफ है.

दरअसल, कंगना (Kangana Ranaut) का शो 'लॉक अप' 27 फरवरी से शुरू हो चुका है. हमारी सहयोगी वेबसाइट डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रीमियर के दौरान कंगना ने कहा कि उनके शो पर कई सारे लोग एक्सपोज होने से डर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने 5 साल तक उन्हें नजरअंदाज किया लेकिन अब बात करने लगे हैं. इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

#LockUpp begins and #KanganaRanaut takes a dig at #HrithikRoshan and says “6 ungliyon wale ka bhi gala sukh raha hai.” pic.twitter.com/tLaZP8oGzM

— Nothing Serious (@skinny_naagin) February 27, 2022