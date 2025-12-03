Advertisement
trendingNow13027436
Hindi Newsटीवी

'टीवी ने बना डाला आलसी, नहीं होती ढेले की मेहनत वहां...' शो से करोड़ों कमाने के बाद, कपिल शर्मा का विवादित बयान

Kapil Sharma ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान टीवी पर ऐसा जोरदार हमला किया है जिससे वो एक बार फिर से निशाने पर आ सकते हैं. बातों ही बातों में कपिल ने कपिल ने टीवी इंडस्ट्री की बुराई कर डाली.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपिल शर्मा
कपिल शर्मा

Kapil Sharma on TV: कपिल शर्मा इन दिनों 'किस किसको प्यार करूं 2' (Kis Kisko Pyaar Karoon 2) फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. लेकिन, इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने ऐसी बात कह दी जिसे जानने के बाद कपिल लोगों के निशाने पर आ सकते हैं. कपिल ने ये बात भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को दिए इंटरव्यू में कही.

कई हीरोइनों संग करेंगे रोमांस

इस बातचीत के दौरान कपिल (Kapil Sharma) से हर्ष ने पूछा कि तुम इस फिल्म में कितने फिट लग रहे हो. इसके बाद कपिल ने अपने मजाकिया अंदाज में ऐसी बात कह दी जो कई लोगों को मिर्ची लगा सकता है. कपिल ने कहा कि वो इसलिए शेप में आए हैं ताकि तीनों लड़कियां जो फिल्म में हैं वो उनसे कन्विंस हो जाएं. इस फिल्म में कपिल पारुल गुलाटी, आयशा खान और त्रिधा चौधरी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

 

टीवी पर आलसी हो जाते हैं
कपिल ने कहा कि 'वो 2017 में 'फिरंगी' फिल्म में काफी फिट थे. मूवी फ्लॉप हुई तो किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया. मैं इससे भी ज्यादा फिरंगी में फिट था. उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि जब भी मैं कोई फिल्म करूंगा तो उस वक्त अपने आपको दोबारा फिट करूंगा. हम लोग टीवी पर आलसी हो जाते हैं. टीवी पर ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि अगर आप मोटे हो गए या वेट गेन कर लिया तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. काम चल रहा होता है. बैठना भी सोफे पर होता है. एक ढेले की मेहनत नहीं होती वहां पे. आपका सिर्फ दिमाग काम करता है जब आप टीवी पर होते हो. और किसी तरह के काम की जरूरत नहीं होती.'

 

फिनाले से 5 दिन पहले मिड वीक में हुआ एलिमिनेशन, इस कंटेस्टेंट का पत्ता साफ, 'बिग बॉस 19' को मिले टॉप 5

कब आ रही फिल्म?

'किस किसको प्यार करूं 2' फिल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है. इस फिल्म को लेकर कपिल काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ये मूवी 12 दिसंबर 2025 को थिएटर में रिलीज होगी. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2015 में आया था.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Kapil Sharma

Trending news

वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
सच में बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? राजनाथ का बड़ा दावा
jawahar lal nehru
सच में बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? राजनाथ का बड़ा दावा