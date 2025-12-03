'टीवी ने बना डाला आलसी, नहीं होती ढेले की मेहनत वहां...' शो से करोड़ों कमाने के बाद, कपिल शर्मा का विवादित बयान

Kapil Sharma ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान टीवी पर ऐसा जोरदार हमला किया है जिससे वो एक बार फिर से निशाने पर आ सकते हैं. बातों ही बातों में कपिल ने कपिल ने टीवी इंडस्ट्री की बुराई कर डाली.
Kapil Sharma on TV: कपिल शर्मा इन दिनों 'किस किसको प्यार करूं 2' (Kis Kisko Pyaar Karoon 2) फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. लेकिन, इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने ऐसी बात कह दी जिसे जानने के बाद कपिल लोगों के निशाने पर आ सकते हैं. कपिल ने ये बात भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को दिए इंटरव्यू में कही.
कई हीरोइनों संग करेंगे रोमांस
इस बातचीत के दौरान कपिल (Kapil Sharma) से हर्ष ने पूछा कि तुम इस फिल्म में कितने फिट लग रहे हो. इसके बाद कपिल ने अपने मजाकिया अंदाज में ऐसी बात कह दी जो कई लोगों को मिर्ची लगा सकता है. कपिल ने कहा कि वो इसलिए शेप में आए हैं ताकि तीनों लड़कियां जो फिल्म में हैं वो उनसे कन्विंस हो जाएं. इस फिल्म में कपिल पारुल गुलाटी, आयशा खान और त्रिधा चौधरी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे.
टीवी पर आलसी हो जाते हैं
कपिल ने कहा कि 'वो 2017 में 'फिरंगी' फिल्म में काफी फिट थे. मूवी फ्लॉप हुई तो किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया. मैं इससे भी ज्यादा फिरंगी में फिट था. उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि जब भी मैं कोई फिल्म करूंगा तो उस वक्त अपने आपको दोबारा फिट करूंगा. हम लोग टीवी पर आलसी हो जाते हैं. टीवी पर ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि अगर आप मोटे हो गए या वेट गेन कर लिया तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. काम चल रहा होता है. बैठना भी सोफे पर होता है. एक ढेले की मेहनत नहीं होती वहां पे. आपका सिर्फ दिमाग काम करता है जब आप टीवी पर होते हो. और किसी तरह के काम की जरूरत नहीं होती.'
कब आ रही फिल्म?
'किस किसको प्यार करूं 2' फिल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है. इस फिल्म को लेकर कपिल काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ये मूवी 12 दिसंबर 2025 को थिएटर में रिलीज होगी. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2015 में आया था.
