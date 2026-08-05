/जब लाफ्टर शो में कपिल शर्मा को मिला था रिजेक्शन, लेकिन चंदन प्रभाकर ने नहीं छोड़ा साथ; चुकाई थी दोस्ती की कीमत

कॉमेडियन चंदन प्रभाकर भले ही कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी शोज में नजर आते हैं. भले ही शो में लीड रोल ना हो, लेकिन अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस उन्होंने दर्शकों का दिल जीता. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में चंदन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात की. इस दौरान चंदन ने बताया कि जब वो 'ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' के लिए सलेक्ट हो गए थे, लेकिन कपिल शर्मा को शुरुआती ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था. इसके बाद मेकर्स से दोनों ने कपिल शर्मा को रखने की काफी रिक्वेस्ट की.
LPU DSW यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान चंदन ने कहा, 'हम 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' के लिए चुने गए थे. हमने ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया. राजीव ठाकुर और मैं, हम दोनों ही चुने गए थे. लेकिन, कपिल शर्मा शुरू में नहीं चुने गए थे. पहले राजीव को कॉल आया और फिर मुझे. लेकिन हम तब भी दोस्त थे और आज भी हैं. हम सच में बहुत दुखी थे. हम यही सोचते रह गए कि उनके जैसा टैलेंटेड इंसान कैसे नहीं चुना गया.'
ऑडिशन के दिनों को याद करते हुए चंदन ने बताया कि कपिल पंजाब राउंड में सफल नहीं हो पाए थे और उन्होंने दिल्ली में दोबारा कोशिश करने का फ़ैसला किया. हालांकि, चंदन का पहले से ही एक शूट तय था. फिर भी कपिल ने जिद की कि वह ऑडिशन के लिए उनके साथ चलें. चंदन कहते हैं, 'कपिल ने कहा कि मुझे ऑडिशन के लिए दिल्ली जाना है. इसपर मैंने उनसे कहा लेकिन मेरा सिलेक्शन तो हो चुका है और हमारा एक शूट भी है. तब उन्होंने कहा, 'मेरे साथ चलो.' मैंने पूछा, 'क्या मुझे पहले शूट नहीं करना चाहिए?' कपिल ने जवाब दिया, 'शूट को छोड़ो. मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूं. तुम मेरे साथ चलो.' मैंने कहा, 'ठीक है.' हम सचमुच किसी को बताए बिना ही चले गए कि हम कहां जा रहे हैं.'
चंदन ने बताया कि अंदर जब कपिल ऑडिशन दे रहे थे, तो वह बाहर इंतजार कर रहे थे. उन्होंने कहा, ''हम वहां पहुंचे और काफी देर तक लाइन में बाहर बैठे रहे. आखिरकार कपिल अंदर गए और मैं बाहर ही रुका रहा, अलग-अलग लोगों से बातें करता रहा. जब वह बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा, 'ऑडिशन कैसा रहा?' इसपर उन्होंने कहा, 'बहुत बढ़िया.' मैंने कहा, 'बहुत अच्छा.' लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई कॉल नहीं आया.'
वहीं, जब चंदन और राजीव 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' में शामिल हुए, तो उन्होंने कपिल को भी इसमें शामिल करवाने के लिए कोशिशें जारी रखीं. चंदन कहते हैं, 'जब हम वहां पहुंचे, तो राजीव और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर से कहते रहते थे, आप गलती कर रहे हैं. असली टैलेंटेड इंसान तो वह है जिसे आपने छोड़ दिया है.' वे हमसे कहते थे, 'बस अपने काम पर ध्यान दो.' लेकिन हर बार जब हम रिहर्सल के लिए जाते तो उन्हें याद जरूर दिलाते. वह लड़का बहुत टैलेंटेड है. आप गलती कर रहे हैं. प्लीज़ उसे बुला लीजिए.' हम बार-बार यही बात कहते रहे.'
फिर हमारी कोशिशें आखिरकार रंग लाईं. लेकिन इसकी कीमत चंदन को चुकानी पड़ी. उन्होंने बाते आखिरकार एक दिन मेकर्स ने हमसे कहा, 'हमने कपिल शर्मा को बुला लिया है. वह आ रहे हैं.' मैंने कहा, 'बहुत अच्छा. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.' फिर उन्होंने कहा, 'लेकिन आप वापस जा रहे हैं.' मैंने पूछा, 'क्यों?' उन्होंने कहा, 'नहीं... आप अब वापस जा सकते हैं. कपिल शर्मा आ गए हैं.' उसके बाद राजीव ठाकुर और कपिल शर्मा वहीं रुके रहे, जबकि मैंने अपना सामान पैक कर लिया.'
शो छोड़ने के बाद चंदन अपने इंजीनियरिंग करियर में वापस लौट गए. लेकिन फिर उन्होंने दोबारा एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने का फ़ैसला किया. चंदन ने बताय, 'बहुत कम लोग यह जानते हैं, लेकिन असल में मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं. मैं एक सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था. फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं यह काम नहीं करना चाहता था. इसलिए मैं तुरंत वापस आ गया. और बाद में मैंने वह नौकरी छोड़ दी ताकि कुछ और काम ढूंढ सकूं.'