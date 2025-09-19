कीकू को 'बाबूराव' बनाकर कानूनी पचड़े में फंसे कपिल शर्मा, फिल्म प्रोड्यूसर ने थमाया नोटिस

The Great Indian Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा शो एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं.मशहूर सेलिब्रिटी वकील सना रईस ने प्रोड्यूसर फिरोज ए नाडियाडवाला की तरफ से नेटफ्लिक्स को कानूनी नोटिस भेजा है. इसमें आरोप लगाया है कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में उनकी फिल्म के पॉपुलर किरदार को दिखाया गया. वो भी बिना किसी अनुमित के जो कि यूज किया गया. ये ना केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि कमिर्शियल रूप में की गई चोरी है.

बाबूराव से जुड़ा है मामला

सना रईस ने नोटिस में लिखा- 'बौद्धिक संपदा कोई मामूली चीज नहीं है. ये क्रिएटिविटी की जान होती है. मेरे मुवक्किल की फिल्म के आइकॉनिक किरदार को बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया. दरअसल, ये पूरा मामला 'हेरा फेरी' फिल्म के फेमस किरदार बाबूराव से जुड़ा हुआ है.'

लुक को किया पूरा कॉपी

नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक प्रोमो जारी किया था. जिसमें कीकू शारदा बाबूराव के किरदार के लुक में नजर आते हैं. वो ना केवल लुक को कॉपी किए हुए हैं बल्कि बात करने का तरीका और हुलिया भी हूबहू बनाया हुआ है. उसे बिना परमीशन लिए व्यवसाय के तौर पर पेश किया गया है. इससे पहले कपिल को MNS की तरफ से चेतावनी मिल चुकी है. शो में कपिल ने बॉम्बे और बंबई का इस्तेमाल किया था. जिससे एमएनएस नाराज थी.उनका कहना है इनकी जगह मुंबई का इस्तेमाल करना चाहिए. वरना प्रदर्शन होगा. इससे पहले कपिल के कनाडा वाले रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग हुई थी.

कौन है सना रईस?

जिस वकील ने नेटफ्लिक्स को ये नोटिस भेजा है उनका नाम सना रईस है. ये वही वकील है जिन्होंने आर्यन खान और शीना बोरा केस में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दिलवाई.इसके साथ ही ये कई टॉप बिजनेसमैन, राजनेताओं और सितारों का केस भी हैंडल करती हैं. खास बात है कि ये इस वक्त 'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुली का केस भी लड़ रही है.