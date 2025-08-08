‘अगली कारवाई जल्द ही...’ सलमान खान के बाद लगा कपिल शर्मा का नंबर! लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली खुली धमकी

Kapil Sharma: हाल ही में कपिल शर्मा के कनाडा स्थित Kaps Cafe पर 7 अगस्त की देर रात फिर से हमला हुआ. इस बार ये हमला गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से किया गया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली और चेतावनी दी कि अगला हमला जल्द ही...
Kapil Sharma Gets Warning: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित 'कैप्स कैफे' पर दोबारा फायरिंग हुई. ये घटना ब्रिटीश कोलंबिया के सरे शहर में हुई, जहां कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ का ये कैफे मौजूग है. बताया जा रहा है कि कैफे पर गुरुवार देर रात गोलियां चलाई गईं. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें करीब 25 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनाई देती हैं.
ये इस महीने की दूसरी घटना है. इससे पहले 9 जुलाई को कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरजीत सिंह लाडी और तूफान सिंह ने ली थी. वहीं, हालिया हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने ली है. एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोल्डी ने खुद इस हमले की बात कबूल की है और कपिल शर्मा को कड़ी चेतावनी भी दी.
क्या लिखा है चेतावनी भरी पोस्ट में?
पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने कपिल को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा. अब अगर कॉल नहीं सुनी तो अगला कदम मुंबई में उठाया जाएगा. गोल्डी ढिल्लों के इस पोस्ट में ‘जय श्री राम’ और ‘सत श्री अकाल’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. फिलहाल, मुंबई पुलिस इस फेसबुक पोस्ट की सच्चाई की जांच कर रही है. ये भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है या कोई और भी इसमें शामिल है.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस का मानना है कि ये हमले धमकी देने और डर फैलाने के मकसद से किए जा रहे हैं. अब लगातार हमलों से स्थिति और चिंताजनक हो गई है. कपिल शर्मा ने कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट में इस हमले पर अपना रिएक्शन दिया था. उन्होंने अपनी पत्नी गिन्नी के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें सुरक्षाकर्मी उनके कैफे में खाना खाते नजर आए थे. इस पोस्ट में कपिल ने लिखा कि वे किसी भी तरह की हिंसा को सपोर्ट नहीं करते.
बढ़ाई गई कैफे की सुरक्षा
साथ ही उन्होंने अपने फैंस को भी उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया था. उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर हिंसा का विरोध करते हैं. कपिल शर्मा का ये बयान लोगों को पसंद आया और उन्होंने उनके साहस की सराहना की. इसके बाद से ही उनके कैफे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. अब देखना ये है कि पुलिस की जांच क्या कहती है और क्या वाकई इन गैंग्स का इसमें सीधा हाथ है. कपिल शर्मा ने ये साफ किया है कि वे डरने वाले नहीं हैं और शांति और भाईचारे में विश्वास रखते हैं.
