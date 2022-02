कपिल शर्मा के हाथ लगा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जानकर खुशी से झूम उठेंगे फैंस

नई दिल्ली: अपनी कॉमिक टाइमिंग से लाखों दिलों पर कब्जा जमाने वाले कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगा है. कपिल शर्मा अब बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे. इस बात का खुलासा सामने आए पोस्ट से हुआ.

मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी. तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक 'कपिल शर्मा (Kapil Sharma) एक्टिंग में फिर से एंट्री करने वाले हैं. नंदिता दास (Nandita Das) की डायरेक्टेड फिल्म में कपिल शर्मा फूड डिलीवरी राइडर का रोल निभाएंगे. इस फिल्म का नाम तो अभी तय नहीं हुआ है. लेकिन इतना जरूर है कि इस फिल्म में शहाना गोस्वामी कपिल शर्मा की पत्नी का रोल निभाएंगी.'

इस पोस्ट के साथ तरण आदर्श ने एक सेल्फी भी शेयर की है. इस सेल्फी में नंदिता दास (Nandita Das), कपिल शर्मा के अलावा गिन्नी चतरथ भी नजर आईं. ये तीनों सेल्फी में हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए.

KAPIL SHARMA RETURNS TO ACTING: WILL STAR IN NANDITA DAS' NEXT DIRECTORIAL... #KapilSharma will star as a food delivery rider in actress - director #NanditaDas' next film... Not titled yet... #ShahanaGoswami will portray the role of his wife in the film. pic.twitter.com/bwqT9HlNlw

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 17, 2022